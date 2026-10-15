Novi obrat u slučaju "gučak": Sud odbio Kerumov zahtjev za izuzeće sutkinje! Ivošević ga ranije prozvao zbog odugovlačenja suđenja

Općinski sud u Splitu odbio je kao neosnovan zahtjev bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma za izuzeće sutkinje Barbare Kraljević u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi zbog prijetnji Bojanu Ivoševiću. Riječ je o poznatom slučaju "gučak", koji traje još od 2020. godine.

Odluku je 14. listopada 2026. godine donio predsjednik Općinskog suda u Splitu Dražen Maravić, postupajući po Kerumovu zahtjevu za izuzeće sutkinje koja vodi predmet pod poslovnim brojem K-732/2020. "Odbija se kao neosnovan zahtjev okrivljenika Željka Keruma kojim traži izuzeće uređujuće sutkinje Barbare Kraljević", stoji u sudskom rješenju.

Sve je počelo zbog prijetnje Ivoševiću

Podsjetimo, kazneni postupak proizlazi iz verbalnog sukoba Željka Keruma i Bojana Ivoševića iz 2020. godine. Ivošević je tada Keruma nazvao "malignim tumorom Grada Splita", nakon čega mu je bivši gradonačelnik uzvratio prijetnjom da će mu "iščupati gučak". Kerum je ranije tvrdio da njegove riječi nisu predstavljale ozbiljnu prijetnju, nego lokalni izraz koji se koristi u prenesenom značenju.

Ivošević: "Promijenilo se pet sutkinja, za tri je tražio izuzeće"

Dalmacija Danas već je pisala o ovom slučaju, a početkom listopada Bojan Ivošević javno je prozvao Keruma zbog dugotrajnog sudskog postupka. "Suđenje Željku Kerumu za prijetnju da će mi iščupati gučak nikako da se makne dalje od početne točke – prvog ročišta. Na predmetu je dosad radilo pet sutkinja kojima je predmet bio raspodijeljen sukladno odluci suda. Zanimljivo, za čak tri sutkinje okrivljenik je tražio izuzeće", poručio je tada Ivošević.

Ivošević je izrazio sumnju da se takvim zahtjevima pokušava odugovlačiti postupak do zastare.

Na njegove prozivke reagirao je i Željko Kerum, koji je na društvenim mrežama objavio sudski dokument s obrazloženjem zahtjeva za izuzeće sutkinje. Njegov odvjetnik Vinko Gulišija zahtjev je podnio zbog sumnje u nepristranost sutkinje.