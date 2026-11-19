U Kaštelima se nastavlja priča o sve skupljem zbrinjavanju glomaznog otpada. Gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro raspisala je novi postupak javne nabave za preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada, a procijenjena vrijednost sada iznosi 600.000 eura bez PDV-a. Riječ je o velikom povećanju u odnosu na prethodni natječaj, u kojem je za istu vrstu usluge bilo predviđeno 330.000 eura. Novi postupak objavljen je 16. studenoga, a zainteresirani ponuditelji imaju rok za dostavu ponuda do 15. prosinca 2026. godine u 12 sati.

Dalmacija Danas već je početkom studenoga pisala o problemima s prethodnom nabavom, kada su pristigle ponude pokazale da su očekivanja komunalne tvrtke bila znatno niža od cijena koje su ponudili zainteresirani gospodarski subjekti. Sada je poznat i sljedeći potez naručitelja: umjesto prvotno planiranih 330.000 eura, za novi godišnji ugovor predviđa se 600.000 eura. Međutim, nova procijenjena vrijednost još je uvijek niža od najjeftinije ponude pristigle na prethodni natječaj.

Prvi natječaj propao zbog previsokih ponuda

Na prethodni postupak javne nabave javile su se tri tvrtke. Najnižu ponudu, vrijednu 704.000 eura bez PDV-a, dostavio je Saubermacher-EKP iz Splita, Adriatic-Blizna iz Prgometa ponudio je 767.800 eura, dok je Eko-Flor Plus iz Oroslavja zatražio čak 990.000 eura. Sve tri ponude znatno su premašile tadašnju procjenu, zbog čega je postupak poništen, a posao nije ugovoren.

Prema podacima iz prvotnog postupka, Zeleno i modro godišnje prikuplja približno 2.200 tona glomaznog otpada. U početnoj procjeni računalo se na trošak od oko 150 eura po toni, dok su ponuditelji tražili između 320 i 450 eura. Upravo je ta razlika pokazala koliko je teško planirati troškove zbrinjavanja velikih količina otpada u uvjetima tržišnih cijena koje znatno odstupaju od predviđenih.

Nova procjena veća za gotovo 82 posto

Povećanje sa 330.000 na 600.000 eura znači da je Zeleno i modro podiglo procijenjenu vrijednost nabave za 270.000 eura, odnosno približno 81,8 posto. Ipak, nova je procjena i dalje 104.000 eura niža od najpovoljnije ponude pristigle u prethodnom postupku, pa ostaje otvoreno pitanje hoće li se ovaj put pojaviti ponuditelj spreman preuzeti posao unutar predviđenog financijskog okvira.

Prema novoj objavi, ugovor se planira na 12 mjeseci, a kod odabira ponuditelja cijena nosi 90 posto bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na udaljenost mjesta prihvata otpada. Takav način bodovanja pokazuje da naručitelju nije važan samo ponuđeni iznos nego i logistički uvjeti preuzimanja otpada. Za potpunu usporedbu dvaju natječaja potrebno je utvrditi jesu li u novoj dokumentaciji izmijenjene količine, tehnički uvjeti ili druge obveze izvođača.

Hoće li veći troškovi opteretiti gradski proračun?

Financiranje komunalnog sustava jedno je od važnijih pitanja za Kaštela, osobito kada je riječ o poslovima koji se moraju kontinuirano obavljati neovisno o promjenama tržišnih cijena. Prema podacima o poslovanju koje je Dalmacija Danas ranije objavila, djelatnost prikupljanja otpada u 2025. godini ostvarila je gubitak od približno 1,89 milijuna eura, dok je Grad Kaštela komunalnoj tvrtki isplatio subvenciju od oko 1,39 milijuna eura.

Zbog toga novi natječaj otvara i pitanje eventualnih dodatnih izdvajanja iz gradskog proračuna. Treba pritom naglasiti da povećana procijenjena vrijednost nabave ne znači automatski i povećanje računa građanima, niti da će ugovor biti sklopljen upravo na 600.000 eura. Konačni trošak ovisit će o rezultatima postupka, ugovorenoj cijeni te načinu na koji će komunalna tvrtka financirati uslugu.

Odgovor bi trebao stići nakon 15. prosinca

Pred Zelenim i modrim sada je pokušaj pronalaska izvođača za posao koji se u prethodnom postupku pokazao znatno skupljim od planiranoga. Tek nakon otvaranja i pregleda novih ponuda bit će poznato jesu li tržišne cijene i dalje na sličnoj razini ili će povećana procijenjena vrijednost biti dovoljna za uspješno ugovaranje usluge.

Za Kaštela je pritom važno osigurati kontinuitet preuzimanja i zbrinjavanja glomaznog otpada, ali i razjasniti dugoročnu financijsku održivost tog dijela komunalnog sustava. Novi natječaj zato nije samo još jedna javna nabava, nego i nastavak priče o troškovima gospodarenja otpadom koji bi u nadolazećem razdoblju mogli imati značajan utjecaj na poslovanje gradske tvrtke.