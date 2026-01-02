Autohtona-HSP poziva na prosvjed u Supetru zbog uklanjanja dijela murala s obilježjima HOS-a

U Supetru je najavljen prosvjed zbog uklanjanja dijela murala na mulu, nakon što su na njega dodani znak HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje. Poziv na okupljanje objavila je Autohtona – Hrvatska stranka prava (A-HSP), koja navodi da prosvjed organizira "zbog uklanjanja murala HOS-a" te poziva građane da dođu s hrvatskim zastavama i da podijele poziv.

Prema objavljenom letku, prosvjed bi se trebao održati u ponedjeljak, 5. siječnja 2026. godine, s početkom u 11 sati, ispred Gradske uprave u Supetru (Vlačica 5). Organizatori u pozivu događaj opisuju kao reakciju na potez gradske vlasti, a odgovornost izravno pripisuju gradonačelnici Ivani Marković (SDP). U porukama s letka koriste se politički oštro intonirane ocjene i pozivi na otpor, uz tvrdnje da je riječ o napadu na HOS i Domovinski rat.

Najava prosvjeda dolazi nakon višednevnih prijepora oko murala na supetarskom mulu, koji su kulminirali uklanjanjem dijela sadržaja. Situaciju su prethodno pratile napetosti na terenu te okupljanja građana, a slučaj je izazvao snažne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama.

Kako je došlo do prosvjeda?

Drama oko murala na mulu u Supetru započela je nakon što je mural oslikan prije nekoliko tjedna, a potom su na njega dodani znak HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje. Nakon toga zatraženo je uklanjanje dijela murala.

Nalog za uklanjanje izdala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković. U prvim pokušajima uklanjanja, građani su se pojavili na mulu i spriječili komunalne redare u obavljanju posla. Ipak, komunalni redari su, prema dobivenom naputku, uklonili sadržaj za koji gradske službe smatraju da nije imao potrebnu suglasnost.

Gradonačelnica Marković ranije je za Dalmaciju Danas izjavila da u cijelom slučaju "ne vidi ništa sporno", navodeći kako je neprihvatljivo da se na javnim površinama radi bez odobrenja nadležnih službi, posebno u staroj gradskoj jezgri.

Poručila je da Grad postupa temeljem važećih odluka i procedura, zahvalila policiji i službama te pozvala na smirivanje situacije, ističući da je Supetar turistička sredina i da nitko ne želi daljnje tenzije.