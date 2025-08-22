Novi mural na Plokitama

U kvartu Plokite na adresi Vinkovačka 39 - 43 jučer je završeno oslikavanje novog murala koji oplemenjuje prostor i donosi vedrinu, osobito djeci koja se igraju u obližnjem parkiću.

Projekt oslikavanja murala inicirala je Katarina Tramontana, voditeljica Centra za djecu, mlade i obitelj koja djeluje pod Udrugom "Duga", a sve kako bi kvart Plokite učinili živopisnijim i kreativnijim. Realizaciju murala je proveo splitski akademski umjetnik Ivan Svaguša – Svaig. Izradu murala podržao je Gradski kotar Plokite (Grad Split).

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Ovaj mural doprinosi ljepšem zajedničkom prostoru te približava umjetnost svakodnevnom životu naših građana", kazala je Tramontana.