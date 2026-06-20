Novi Michelinov vodič za Hrvatsku trebao bi uskoro izaći

Novi Michelinov vodič za Hrvatsku za 2026. godinu bit će objavljen sljedeći tjedan, u četvrtak 25. lipnja, dok će se svečana dodjela zvjezdica i preporuka održati početkom srpnja u Istri, piše Kult Plave Kamenice. Hrvatska trenutačno ima trinaest restorana s Michelinovim zvjezdicama, pri čemu je rovinjski Agli Amici jedini nositelj dvije. Restorana s najviše, tri zvjezdice, u Hrvatskoj zasad nema, piše Index.

Kandidati za nove zvjezdice

Kao glavni kandidati za nove zvjezdice ističu se zagrebački ManO2, koji je u izboru Kulta Plave Kamenice dvaput zaredom proglašen restoranom godine, te porečki Harry’s Piccolo Poreč. Riječ je o novom fine dining restoranu otvorenom u luksuznom resortu Pical, čiji istoimeni restoran u Trstu već godinama drži dvije zvjezdice.

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Iznenađenja su, naravno, uvijek moguća. Prošle je godine, primjerice, malo tko očekivao zvjezdicu za splitski restoran Krug, u kojem je već godinu dana gotovo nemoguće rezervirati stol. Važno je napomenuti da su restorani koji su uspjeli zadržati svoje zvjezdice o tome već obaviješteni od strane Michelina krajem svibnja.

Važnost vodiča za hrvatsku gastronomiju

U Michelinovom vodiču za 2025. godinu Hrvatska je imala više od 80 restorana s preporukom ili oznakom Bib Gourmand, a očekuje se da bi se taj broj mogao i povećati. Unatoč povremenim faktografskim i vrijednosnim pogreškama koje se pojavljuju u izdanjima za Hrvatsku, Michelin se i dalje smatra najučinkovitijim alatom za promociju hrvatske gastronomije na svjetskoj sceni.