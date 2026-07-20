Novi meteo tsunami pogodio dio Jadrana: Nakon nevremena riva se našla pod morem

Početak tjedna obilježava nestabilno vrijeme na Jadranu i u dijelovima zapadne Hrvatske. U kasnim prijepodnevnim satima olujni sustav razvio se na sjevernom Jadranu te zahvatio dijelove Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, a čak i manji dio krajnjeg sjevera Dalmacije.

Bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, a na moru je lokalno bilo i jačeg grmljavinskog nevremena. Prema podacima Crometeo mreže postaja, najviše kiše palo je u dijelovima Gorskog kotara, dok je na meteo postaji u Puli zabilježeno 10 litara kiše po kvadratnom metru.

Na području kojeg su zahvatili nevereni došlo je do osvježenja pa je temperatura zraka u kratkom vremenu pala za desetak stupnjeva.

Najtoplije je u Dalmaciji, osobito na njezinu jugu, a u dolini Neretve temperature ponegdje dosežu i vrlo visokih 35 stupnjeva. To je posljednja velika vrućina ovoga tjedna.

Baš kao i prošlog tjedna, dio sjevernog Jadrana zahvatio je fenomen vezan uz tlak zraka i vjetar, naziva šćiga ili meteotsunam.

Kako nam javljaju čitatelji, poplavila je riva u Malom Lošinju. Sve je trajalo 15-ak minuta, uz olujne udare vjetra, a razina mora podigla se za 30 centimetara u odnosu na uobičajenu razinu.

Ipak, pojava nije dugo potrajala te je u međuvremenu došlo do snižavanja razine mora.

Meteotsunami nije bio izražen kao prošlog tjedna, kada je stigao i do Dalmacije.

Nakon izražene plime uslijedila je oseka pa se more povuklo znatno ispod svoje prosječne razine.

Prije desetak minuta, oko 13 sati grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je šire sinjsko područje.

Do kraja dana detaljnu prognozu možete čitati na portalu Dalmacija Danas.