Novi meetup u gradu!

Jeste li ikada dobili čudan mail koji traži da uplatite novac kako biste dobili vrhunsku priliku ili SMS poruku s nepoznatog broja koja vas upozorava na nešto hitno? Ako jeste, onda ste i vi bili meta cyber prijetnji.

Dok neki od tih pokušaja izgledaju očigledno, postoje i mnogo suptilniji načini na koje nas pokušavaju prevariti na internetu - neki cyber napadi postaju toliko pametni da je teško prepoznati ih.

Kako se onda možemo zaštititi? To je gdje cyber sigurnost dolazi u igru! Ona nas uči kako prepoznati znakove opasnosti, poput nepoznatih poruka, sumnjivih linkova i drugih. S obzirom na sveprisutnost digitalne tehnologije u našem životu, internetske prevare tiču se ljudi svih dobnih skupina.

Kako se obraniti?

Ne postoji samo jedan, ali većinu odgovora možete saznati na Split Cybersec meetupu.

Meetup.com je sada već dobro poznata platforma putem koje se mogu formirati grupe ili čitave lokalne zajednice ljudi koji dijele zajedničke interese.

Digitalna Dalmacija – kao lokalni tehnoloških hub, je tako formirala grupu u kojoj sudionici dijele interes oko kibernetičke sigurnosti - Cyber Securityja!

Cilj ovog meetup-a nije samo podizanje svijesti, već i pružanje konkretnih alata i savjeta o tome kako se zaštititi od cyber prijetnji. Digitalna Dalmacija želi potaknuti razvoj svijesti o sigurnosti na internetu i pružiti lokalnoj zajednici priliku da stvori mrežu podrške i dijeli iskustva.

Organizatori meetupa - Damir Brčić – voditelj Digitalne Dalmacije, Mislav Kovač – inženjer sigurnosti i Saša Mladenović – profesor na splitskom PMF-u, za prvi su meetup osmislili nešto što se tiče baš svakoga.

Stay Safe in Your Digital Day - Cyber opasnosti koje nam prijete kroz dan. Od jutra do večeri, kako smo sve izloženi opasnostima. Ali nije jedini cilj skrenuti pozornosti, tako da će svi sudionici naučiti kako prijetnje prepoznati i kako se od njih obraniti.

Prvi meetup održat će se 14.12. u 19 sati u PICS-u - predinkubatoru Digitalne Dalmacije na splitskom FESB-u.

Prijaviti se mogu svi, na Meetup platformi - https://www.meetup.com/split-cybersec!

Bilo da ste stručnjaci za Cyber Security ili potpuni laici – dobrodošli ste na meetup!

Postali smo previše opušteni online i nismo svjesni koliko je naša privatnost i sigurnost u opasnosti.

Upravo zato, ovaj meetup ima za cilj educirati o opasnostima na internetu i osnažite sve članove alatima i znanjem kako bi se zaštitili.

Sudionici će na ovom, kao i na svakom budućem meetupu, imati priliku čuti stručnjake iz područja cyber sigurnosti, sudjelovati u predavanjima i razmjenjivati iskustva s drugima.

Vidimo se 14og u PICS-u!