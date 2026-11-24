Dubrovačko-neretvanska županija objavila je dokumentaciju povezanu s imovinskopravnim postupcima za projekt vodoopskrbnog podsustava Visočani – Čepikuće. Riječ je o administrativnim koracima važnima za pripremu izgradnje vodovodne infrastrukture.

Priprema vodoopskrbnog podsustava Visočani – Čepikuće na području Dubrovačkog primorja dobila je novi administrativni nastavak. Dubrovačko-neretvanska županija objavila je 23. studenoga dokumente koji se odnose na postupke osiguranja dokaza i određivanja privremenih zastupnika, povezane s nekretninama na području katastarskih općina Podimoč i Točionik. Riječ je o projektu koji je važan za razvoj vodoopskrbne infrastrukture u naseljima dubrovačkog zaleđa.

Postupci povezani sa zemljištem

Prema službenoj dokumentaciji, jedan od objavljenih zaključaka odnosi se na određivanje privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza za nekretnine na području Podimoča. Postupak je povezan s pripremom izgradnje vodoopskrbnog podsustava Visočani – Čepikuće, za koji je kao investitor naveden Vodovod Dubrovnik. Takvi postupci dio su rješavanja imovinskopravnih pitanja koja mogu biti potrebna prije realizacije infrastrukturnih projekata. Posebno je važno razlikovati nepotpuno izvlaštenje, kojim se mogu uspostaviti određena prava na nekretnini, od potpunog oduzimanja vlasništva.

Objavljena dokumentacija ne znači da su svi zemljišni odnosi već riješeni.

Kada bi mogla početi gradnja?

U pregledanim informacijama nije potvrđena ukupna vrijednost buduće izgradnje ni datum početka građevinskih radova. Također nije potvrđeno da je izvođač izabran ili uveden u posao. Zbog toga je zasad riječ o administrativnoj fazi pripreme projekta. Za stanovnike naselja koja bi trebala biti obuhvaćena vodoopskrbnim podsustavom ključna će biti pitanja budućeg kapaciteta mreže, mogućnosti priključenja kućanstava i predviđenog roka završetka.