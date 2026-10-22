Novi katamaran „Mila” izvan prometa zbog kvara motora! Jadrolinija nam otkrila što se dogodilo

Katamaran „Mila” Jadrolinije trenutačno je izvan redovitog prometa zbog tehničkog kvara na jednom od glavnih pogonskih motora. Informaciju je za Dalmaciju Danas potvrdila Jadrolinija, kojoj smo se obratili nakon što smo zaprimili informacije da se relativno novo plovilo zbog kvara nalazi izvan funkcije u splitskoj trajektnoj luci.

Iz Jadrolinije su potvrdili da je problem nastao na desnom glavnom pogonskom motoru, no puni opseg oštećenja i uzrok kvara još nisu poznati.

Kvar na desnom pogonskom motoru

„Katamaran Mila trenutačno se nalazi izvan redovitog prometa zbog tehničkog kvara na desnom glavnom pogonskom motoru”, odgovorili su iz Jadrolinije na naš upit.

Dodaju kako su u tijeku dodatni tehnički pregledi koji bi trebali pokazati koliko je kvar ozbiljan i kakvi će zahvati biti potrebni da se plovilo ponovno osposobi za plovidbu.

„U tijeku su daljnji tehnički pregledi kako bi se utvrdio puni opseg oštećenja i potrebnih radova. Po završetku pregleda bit će moguće preciznije utvrditi uzrok kvara i troškove popravka”, navode iz Jadrolinije.

Koliko će stajati popravak i kada se „Mila” vraća u promet?

Zatražili smo i podatke o nabavnoj vrijednosti katamarana, kao i informaciju je li plovilo još uvijek pod jamstvom. Zanimalo nas je i tko će snositi troškove popravka, koliko bi oni mogli iznositi te je li utvrđena eventualna odgovornost za nastali kvar.

Međutim, iz Jadrolinije zasad nisu odgovorili na pitanja o nabavnoj cijeni, jamstvu i tome tko će platiti popravak. Istaknuli su da će se tek nakon završetka tehničkih pregleda moći preciznije govoriti o uzroku kvara i potrebnim troškovima.

Nisu naveli ni konkretan datum kada bi se katamaran mogao vratiti na svoju liniju.

„Jadrolinija poduzima sve potrebne korake kako bi se katamaran što prije vratio u redoviti promet”, poručili su iz nacionalnog brodara.

Putnici ne ostaju bez veze: „Milu” mijenja „Karolina”

Iako je „Mila” trenutačno izvan funkcije, iz Jadrolinije naglašavaju da putnici na liniji Split – Bol – Jelsa ne bi trebali osjetiti prekid u održavanju brodske veze.

Naime, umjesto neispravnog katamarana na toj liniji prometuje zamjenski brod „Karolina”.

„Promet na liniji Split – Bol – Jelsa, na kojoj je plovio katamaran Mila, osiguran je zamjenskim brodom Karolina te se linija održava bez prekida”, potvrdili su iz Jadrolinije.

Dok se čekaju rezultati tehničkih pregleda, ostaje otvoreno pitanje što je uzrokovalo kvar na relativno novom katamaranu, koliki će biti troškovi njegova otklanjanja i kada će se „Mila” ponovno vratiti u redoviti promet.