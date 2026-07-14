Novi izbornik Bilić: "Nama je cilj veliki rezultat na Europskom prvenstvu 2028. godine"

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić u Dnevniku Nove TV iznio je svoja razmišljanja i dojmove nakon što je i službeno potvrđen za nasljednika Zlatka Dalića. Bilić se vraća na klupu Vatrenih 20 godina nakon što je prvi put postao izbornik.

"U ponedjeljak je bilo to imenovanje i onda naravno imaš ovih par obaveza, nekoliko presica, ova dva dana su dosta stresna, ali svjestan sam Bože moj, znao sam da će biti tako jer je toliko bitna funkcija i zahtijeva ovoliku pažnju", rekao je Bilić na početku razgovora.

"Čuo sam se s Modrićem, ali..."

Kakva je situacija s Lukom Modrićem i njegova možebitnog ostanka u hrvatskoj reprezentaciji?

"S Lukom sam pričao već, mi smo u stalnom kontaktu, ali što se tiče ove aktualne teme stare par dana, već sam rekao da je moja želja, a vjerujem i svih Hrvata koji prate nogomet, da Luka Modrić nastavi igrati za reprezentaciju. Čuli smo se, mi smo u kontaktu i dogovorili smo se, ali nema smisla o tome pričati ovako sada."

Je li mu se javio Zlatko Dalić?

"Red je da se ja javim njemu i to ću i napraviti kad mi prođe ova gungula. Moj cilj zašto sam došao je veliki rezultat s Hrvatskom. Imao sam par razloga i motiva, jedan od njih je stabilnost HNS-a i hrvatske reprezentacije, broj dva je potencijal i kvaliteta ekipe koja je sada tu, a tri su rezultati koje Hrvatska ima cijelo vrijeme uz onih par puta kad smo bili blizu pa su izostali."

Čekao je poziv Vatrenih

Bilić je priznao da je čekao poziv hrvatske nogometne reprezentacije:

"Tu nema nikakvog skrivanja, jer je apsolutno bilo sve čisto. Apsolutno, kako... mogu ponoviti samo riječi od jučer što, što sam rekao jučer. To je bilo, ima ja mislim, od onog Eura prije dvije godine, kad smo ispali od... od ove, Italije, je li tako. Pa tad je to krenulo... Međutim, to se svelo na dva ručka u Zagrebu i tri razgovora, uh, a dva u vezi tih ručkova. Znači da se nađemo, gdje je... bila je ta priča, do mene su dolazili signali od nekih ljudi oko saveza, ali uvijek, od prvog dana do, do zadnjeg dana su bili, ako i kada Zlatko ode."

Novi hrvatski izbornik pričao je i o možebitnim pozivima novim igračima, dotaknuo se Dinamova trojca Josip Mišić, Dion Drena Beljo i Luka Stojković, a na pitanje novinara o stručnom stožeru odgovorio je:

"Ne bih o stručnom stožeru dok ga ne oformim i dok se ne oformi. Neki od tih ljudi su bili sa mnom u reprezentaciji dok smo bili prvi put, neki nisu bili, ali su me pratili u zadnjih par klubova koje sam vodio."

"Nećemo ignorirati Ligu nacija"

Hoće li Vedran Ćorluka biti unutra?

"Ne."

Slijedi nam Liga nacija, skupina sa Češkom i dva potencijalna finalista Svjetskog prvenstva. Koliko s takvim protivnicima možemo očekivati pripremu terena za kvalifikacije i Euro, a koliko će ipak biti važan rezultat?

"Nećemo ignorirati Ligu nacija. Nama je cilj veliki rezultat na Europskom prvenstvu 2028. godine, ali nećemo ignorirati Ligu nacija."

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