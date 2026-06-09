Novi ispit za braću Sinković: U Plovdivu se održava Drugi svjetski kup

Braća Martin i Valent Sinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na 2. Svjetskom kupu, koji će se od 12. do 14. lipnja održati u Plovdivu u Bugarskoj. Nakon otvaranja sezone u Sevilli, najtrofejniji hrvatski veslački dvojac očekuje nova provjera u dvojcu na pariće, disciplini u koju su se vratili ove godine i u kojoj ponovno grade ritam za nastavak sezone.

Prvi Svjetski kup u Sevilli za Sinkoviće nije završio onako kako su se nadali. U kvalifikacijskoj utrci zauzeli su četvrto mjesto u svojoj skupini i s ukupno 13. vremenom ostali nadomak polufinala, u koje je prolazilo 12 najbržih posada. Nastup su zaključili pobjedom u C finalu, u kojem su odveslali najbolju utrku vikenda i slavili s vremenom 6:24.46.

„Imamo popravni ispit poslije Seville, gdje, iskreno, ne mogu reći da nismo dobro odradili , mislim da smo došli malo umorni. Vidjet ćemo jesmo li to dobro detektirali, malo smo nešto promijenili ovaj put i nadam se da ćemo se pokazati u svom pravom svjetlu.“ – rekao je Martin Sinković

Plovdiv će tako biti nova prilika za usporedbu s međunarodnom konkurencijom i važan pokazatelj smjera za nastavak sezone. Muški dvojac na pariće najavljuje se kao jedna od najzanimljivijih disciplina regate, a uz braću Sinković, posebno se ističu talijanske posade s veslačima Niels Torre i Marco Selva.

Čamac ide dobro, što je najvažnije. Malo smo smanjili kilometražu između ova dva Svjetska kupa da se osvježimo. Osjećamo se super i jedva čekamo utrke. Cilj nam je veslati brže i bolje nego u Sevilli te vidjeti gdje se zaista nalazimo u odnosu na konkurenciju. – rekao je Valent Sinković

Kvalifikacijska utrka na rasporedu je u petak, 12. lipnja od 11:54, polufinale u subotu, 13. lipnja od 10:49, dok je finalna utrka u nedjelju, 14. lipnja u 11:43.