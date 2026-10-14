Novi incidenti u Splitu uoči Hajduka i Ajaxa! Napadnuta dvojica Nizozemaca, policija privela još 16 hrvatskih državljana

Napetosti u Splitu ne prestaju uoči sutrašnjeg europskog spektakla na Poljudu. Nakon jučerašnje policijske intervencije na Rivi i privođenja navijača Ajaxa kod kojih su pronađeni opasni predmeti, splitska policija danas je izvijestila o novim incidentima. U dva odvojena fizička napada ozlijeđena su dvojica nizozemskih državljana, a ukupno je privedeno 16 hrvatskih državljana. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske večeras su stigle nove informacije o sigurnosnoj situaciji u Splitu, svega dan prije utakmice Hajduka i Ajaxa, koja se u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18.45 sati igra na Poljudu. Prema službenom policijskom priopćenju, tijekom današnjeg dana privedeno je šest hrvatskih državljana zbog fizičkih napada na dvojicu nizozemskih državljana u dva odvojena slučaja.

"Tijekom današnjeg dana privedeno je 6 hrvatskih državljana zbog fizičkih napada u dva odvojena slučaja na 2 državljana Nizozemske koji su zadobili lakše tjelesne ozljede (ogrebotine), te su nakon ukazane pomoći pušteni. Provode se kriminalistička istraživanja događaja", priopćili su iz policije. Dvojica Nizozemaca, dakle, prošla su s lakšim ozljedama, a nakon pružene pomoći puštena su. Policija zasad nije objavila okolnosti napada ni njihove točne lokacije.

Još deset hrvatskih državljana privedeno zbog nedozvoljenih predmeta

No, to nisu bila jedina današnja privođenja. "Još je, nevezano za navedeno, privedeno 10 hrvatskih državljana koji su posjedovali nedozvoljene predmete", dodali su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Tako je, prema večerašnjim informacijama policije, tijekom srijede privedeno ukupno 16 hrvatskih državljana, šest zbog sumnje u povezanost s fizičkim napadima, a deset zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta.

O kakvim je točno predmetima riječ, policija u ovom priopćenju nije precizirala.

Jučer na Rivi naoružani Ajaxovci, policija spriječila mogući sukob

Podsjetimo, Dalmacija Danas jučer je izvijestila o ozbiljnom incidentu na splitskoj Rivi, gdje je policija oko 16.30 sati intervenirala prema skupini nizozemskih navijača okupljenih na terasi ugostiteljskog objekta.

Naknadno je potvrđeno da je ukupno 19 navijača Ajaxa privedeno pred dežurnog suca splitskog Prekršajnog suda. Policija je zatražila kaznu zatvora od 15 dana te zabranu posjećivanja Rive i Poljuda u trajanju od 24 mjeseca. Među predmetima za koje je zatraženo oduzimanje nalazili su se tri noža, dvije vješalice, jedan građevinski blok, odnosno "matun", te kamen.

Kako je danas detaljno izvijestila Dalmacija Danas, posebno su zanimljivi navodi svjedoka prema kojima su skupini nizozemskih navijača prije dolaska interventne policije pristupila dvojica muškaraca te razgovarala o mogućnosti obračuna na drugoj lokaciji. Prema navodima iz policijskog optužnog prijedloga, postojala je mogućnost da se radilo o pripadnicima Torcide. Ipak, njihov identitet nije potvrđen.

Policija je pravodobnom intervencijom spriječila mogući sukob koji je, s obzirom na prisutnost opasnih predmeta, mogao imati ozbiljne posljedice.

Policija i danas kontrolirala ljude na Rivi, sve smo snimili

Dalmacija Danas danas je ponovno zabilježila pojačanu prisutnost policije na splitskoj Rivi. Naši reporteri snimili su policijske službenike kako zaustavljaju osobe, traže identifikacijske dokumente i provode provjere.

Policijsko postupanje nastavljeno je nakon jučerašnjih događaja, a sve u sklopu pojačanih sigurnosnih aktivnosti uoči dolaska velikog broja navijača nizozemskog kluba. Podsjetimo, policija je još jutros izvijestila da su tijekom utorka poslijepodne i noći na srijedu uhićene 32 osobe, među kojima 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Pritom su oduzeti noževi, pirotehnička sredstva i drugi predmeti pogodni za napad.

Sutra Hajduk i Ajax na Poljudu, Split pod pojačanim policijskim nadzorom

Sve se događa uoči velikog europskog susreta Hajduka i Ajaxa, koji se sutra, u četvrtak, 15. listopada, igra na Poljudu od 18.45 sati, u sklopu UEFA Konferencijske lige. Policija je već najavila posebne sigurnosne mjere, pojačane kontrole i privremenu regulaciju prometa na pojedinim gradskim prometnicama. Građani, ugostitelji i djelatnici trgovina u središtu Splita pozvani su da policiji odmah prijave sve sumnjive situacije koje bi mogle dovesti do sukoba, narušavanja javnog reda i mira ili oštećenja imovine.

S obzirom na niz incidenata i privođenja tijekom posljednja dva dana, sigurnosna situacija u Splitu bit će pod posebnom pozornošću i tijekom sutrašnjeg dana.