Novi incident u Rusiji: Dron pogodio rashladni toranj nuklearne elektrane

Dron je pogodio rashladni toranj jednog od reaktorskih blokova nuklearne elektrane Kursk u Rusiji, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Prema informacijama Agencije, reaktorski blok u trenutku incidenta bio je u pogonu. Unatoč udaru, nije došlo do promjene njegova načina rada niti je izbio požar.

Grossi upozorio na opasnost

Glavni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi ponovno je upozorio na rizike koje vojna djelovanja u blizini nuklearnih postrojenja predstavljaju za sigurnost.

Istaknuo je kako su napadi na nuklearna postrojenja neprihvatljivi bez obzira na to gdje se događaju jer mogu ugroziti nuklearnu sigurnost i zaštitu.

Grossi je zbog toga ponovno pozvao na maksimalnu vojnu suzdržanost kako bi se izbjegla mogućnost nuklearne nesreće.

Rusija i Ukrajina zasad nisu komentirale najnovije informacije o incidentu.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026

I ranije zabilježen incident

Ovo nije prvi put da se izvještava o napadu na nuklearna postrojenja na području Kurska.

U srpnju je guverner Kurske oblasti optužio Ukrajinu za napad na rashladni toranj nuklearne elektrane Kursk II, koja se još gradi.

Kursk II nalazi se uz postojeću nuklearnu elektranu Kursk, čija izgradnja datira iz 1970-ih godina.