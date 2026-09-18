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Novi incident u Rusiji: Dron pogodio rashladni toranj nuklearne elektrane

Rusija i Ukrajina zasad nisu komentirale najnovije informacije o incidentu

Dron je pogodio rashladni toranj jednog od reaktorskih blokova nuklearne elektrane Kursk u Rusiji, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Prema informacijama Agencije, reaktorski blok u trenutku incidenta bio je u pogonu. Unatoč udaru, nije došlo do promjene njegova načina rada niti je izbio požar.

Grossi upozorio na opasnost

Glavni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi ponovno je upozorio na rizike koje vojna djelovanja u blizini nuklearnih postrojenja predstavljaju za sigurnost.

Istaknuo je kako su napadi na nuklearna postrojenja neprihvatljivi bez obzira na to gdje se događaju jer mogu ugroziti nuklearnu sigurnost i zaštitu.

Grossi je zbog toga ponovno pozvao na maksimalnu vojnu suzdržanost kako bi se izbjegla mogućnost nuklearne nesreće.

Rusija i Ukrajina zasad nisu komentirale najnovije informacije o incidentu.

 

I ranije zabilježen incident

Ovo nije prvi put da se izvještava o napadu na nuklearna postrojenja na području Kurska.

U srpnju je guverner Kurske oblasti optužio Ukrajinu za napad na rashladni toranj nuklearne elektrane Kursk II, koja se još gradi.

Kursk II nalazi se uz postojeću nuklearnu elektranu Kursk, čija izgradnja datira iz 1970-ih godina.

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