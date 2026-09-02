Novi incident na hrvatskim prugama: Drugi vlak danas iskliznuo iz tračnica

Dva vlaka iskliznula su danas iz tračnica u Hrvatskoj. Nakon što je jutros u Đurđevcu iskliznuo putnički vlak, poslijepodne se dogodio novi incident, ovoga puta na području Rijeke.

Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, u 17.20 sati u kolodvoru Sušak-Pećine iz tračnica su iskliznula tri vagona teretnog vlaka, odnosno šesti, sedmi i osmi vagon.

Ozlijeđenih osoba nema.

Zbog iskakanja vagona pruga između Rijeke i Škrljeva zatvorena je za promet, a putnike na toj dionici prevoze zamjenski autobusi. U tijeku je očevid.

Jutros iskliznuo putnički vlak

Riječ je već o drugom iskakanju vlaka iz tračnica u Hrvatskoj u samo nekoliko sati.

Jutros u 9.10 sati u kolodvoru Đurđevac iz tračnica je s jednim okretnim postoljem iskliznuo putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Osijek.

U vlaku je bilo 36 putnika, a nitko nije ozlijeđen. Putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom.

Zbog tog incidenta zatvorena je pruga na dionici Kloštar – Koprivnica, a putnici se prevoze zamjenskim autobusima. Policija provodi očevid i istragu kojom bi se trebao utvrditi uzrok iskakanja vlaka iz tračnica.