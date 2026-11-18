U Koprivnu, naselju na području Općine Dugopolje, priprema se novi gospodarski projekt koji bi u budućnosti mogao postati važan oslonac lokalnom poduzetništvu. Općina Dugopolje pokrenula je postupak nabave za izradu glavnog projekta Centra kompetencije Koprivno, čime se otvara put prema ishođenju građevinske dozvole i daljnjoj pripremi planirane poslovne infrastrukture. Riječ je o zahvatu koji se povezuje s razvojem poduzetničkih usluga, jačanjem konkurentnosti gospodarstva i mogućnostima koje pružaju europski fondovi namijenjeni industrijskoj tranziciji.

Javni poziv objavljen je 13. studenoga 2026. godine, a procijenjena vrijednost projektiranja iznosi 49.700 eura bez PDV-a. Važno je naglasiti da se taj iznos odnosi isključivo na izradu projektno-tehničke dokumentacije, a ne na gradnju budućeg centra. Ukupna vrijednost investicije, način financiranja građevinskih radova i rok moguće realizacije zasad nisu poznati iz objavljenih osnovnih podataka o nabavi.

Glavni projekt prvi je važan korak prema građevinskoj dozvoli

Predmet nabave je izrada cjelovite projektno-tehničke dokumentacije na razini glavnog projekta, potrebne za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju i uređenje poslovne infrastrukture Centra kompetencije Koprivno. Dokumentacija mora biti usklađena s važećim prostornim planovima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji uređuju gradnju i korištenje ovakvih objekata. Time Općina želi pripremiti jedan od ključnih administrativnih i tehničkih preduvjeta za buduću realizaciju projekta.

Izrada glavnog projekta ne znači da će građevinski radovi započeti odmah nakon završetka natječaja. Prije eventualne gradnje potrebno je dovršiti projektiranje, ishoditi potrebne dozvole, zatvoriti financijsku konstrukciju i provesti odgovarajuće postupke nabave radova. Ipak, raspisivanje natječaja pokazuje da se projekt pomiče iz faze planiranja prema konkretnijoj tehničkoj pripremi.

Poznate su i zemljišne čestice na kojima se planira zahvat

Zanimljivo je da dokumentacija javne nabave već navodi konkretne katastarske čestice obuhvaćene planiranim zahvatom. Centar kompetencije predviđen je na području katastarske općine Koprivno, na čestici 1148/3 te dijelovima čestica 1148/1, 1312/9, 1203/94, 1311/1 i 694.

Takvi podaci omogućuju preciznije utvrđivanje položaja planirane infrastrukture i njezina odnosa prema postojećim prometnicama, građevinama i drugim sadržajima. Međutim, iz osnovnog oglasa još nisu poznati detalji o veličini budućeg objekta, njegovoj unutarnjoj organizaciji, broju korisnika ni svim djelatnostima koje bi se u njemu mogle odvijati. Upravo će ti podaci biti važni za razumijevanje stvarnog gospodarskog dosega projekta.

Što bi Centar kompetencije mogao donijeti poduzetnicima?

Prema opisu nabave, planirana infrastruktura priprema se u kontekstu razvoja poslovnih kapaciteta namijenjenih malim i srednjim poduzećima, a projektna dokumentacija mora odgovarati uvjetima poziva povezanog s industrijskom tranzicijom. Riječ je o razvojnom pristupu kojim se nastoji ojačati konkurentnost poduzetništva, stvoriti kvalitetnija infrastruktura i omogućiti pružanje novih usluga gospodarskim subjektima.

Upravo takve aktivnosti obuhvaća program „Jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima”, koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo u srpnju. Program predviđa ulaganja u gradnju, preuređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture namijenjene mikro, malim i srednjim poduzećima na prihvatljivim područjima Jadranske, Sjeverne i Panonske Hrvatske. Za taj je poziv na nacionalnoj razini osigurano ukupno 66 milijuna eura.

Centri kompetencije mogu imati različite funkcije, ovisno o potrebama gospodarstva i području specijalizacije. Moguće aktivnosti uključuju stručnu podršku poduzetnicima, razvoj poslovnih znanja, suradnju gospodarskih subjekata i korištenje specijalizirane infrastrukture. No koje će točno usluge pružati budući Centar kompetencije Koprivno još treba službeno precizirati, pa se zasad ne može tvrditi da će sadržavati određene laboratorije, radionice, urede ili druge posebne sadržaje.

Europski fondovi kao mogući izvor financiranja

Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja raspolaže sa 66 milijuna eura bespovratnih sredstava, a potpore za pojedinačne projekte mogu iznositi od 500.000 do šest milijuna eura, ovisno o ispunjavanju propisanih uvjeta. Cilj programa je ojačati poslovnu infrastrukturu i poduzetničke potporne institucije te potaknuti gospodarski razvoj područja koja se suočavaju s posebnim razvojnim izazovima.

U dokumentaciji za Centar kompetencije Koprivno izričito se navodi potreba usklađivanja projekta s uvjetima poziva IP.1.2.06, što upućuje na mogućnost njegova povezivanja s navedenim programom. Ipak, to samo po sebi ne znači da je Općina Dugopolje već dobila europska sredstva ili da je poznat iznos mogućeg sufinanciranja. Za takav zaključak potrebno je potvrditi podnošenje projektne prijave i eventualnu odluku o dodjeli sredstava.

Ponude se primaju još samo dva dana, kvaliteta važnija od cijene

Postupak se provodi kao jednostavna nabava s javnom objavom poziva i elektroničkom dostavom ponuda, pod evidencijskim brojem JN-26/28. Rok za dostavu ponuda istječe u četvrtak, 19. studenoga 2026. godine, u 10 sati, nakon čega slijedi pregled pristigle dokumentacije i postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Posebno su zanimljivi kriteriji prema kojima će se odabirati projektant. Cijena ponude nosi samo 30 posto bodova, dok se čak 70 posto odnosi na vrednovanje iskustva stručnjaka, podijeljeno u dvije kategorije s udjelima od 40 i 30 posto. Takav model pokazuje da se pri odabiru izrađivača dokumentacije znač