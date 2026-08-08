NOVI EKSTREM U SPLITU More gotovo vruće: Temperatura dosegnula kolovoški rekord!

Dok je splitsko područje u subotu pod crvenim upozorenjem Meteoalarma zbog toplinskog vala, ekstremna vrućina ostavlja sve izraženiji trag i na temperaturi mora. U Splitu je u 14 sati u moru na Zenti izmjereno čak 28,9 Celzijevih stupnjeva, čime je izjednačen dosadašnji rekord za kolovoz.

Prema podacima DHMZ-a, dosadašnji apsolutni kolovoški maksimum temperature mora u Splitu iznosio je upravo 28,9 °C, a izmjeren je 10. kolovoza 2017. godine.

To znači da je ovogodišnji 8. kolovoza već donio temperaturu mora kakva se u Splitu tijekom kolovoza dosad nije mjerila iznad te vrijednosti.

Vrlo visoke temperature mora bilježe se i drugdje na Jadranu. Malo jezero na Mljetu u 14 sati imalo je čak 30,5 °C, a Veliko jezero 29,8 °C. Kod Božave je izmjereno 28,0 °C, u Komiži 27,6 °C, Zadru 27,5 °C, dok je u Opatiji more bilo na 27,7 °C.

Izjednačen rekord star devet godina

Podaci iz klimatološkog pregleda DHMZ-a pokazuju da je dosadašnji kolovoški rekord u Splitu od 28,9 °C postavljen 10. kolovoza 2017. godine. Temperatura mora u Splitu mjeri se od 1960. godine.

Za usporedbu, kolovoški rekordi na drugim dugogodišnjim postajama iznose 29,0 °C na Rabu i u Komiži te 28,0 °C na Hvaru.

Današnjih 28,9 stupnjeva ipak nije apsolutni rekord temperature mora u Splitu kada se promatra cijela godina. Taj rekord i dalje iznosi 29,4 °C, a izmjeren je 15. srpnja 2024. godine, tijekom iznimno snažnog toplinskog vala koji je zahvatio Jadran.

Za apsolutni rekord, dakle, nedostajalo je tek pola stupnja.

Crveni alarm i više od 36 stupnjeva u zraku

Sve se događa tijekom jednog od najtoplijih dana ovog ljeta. Za splitsku regiju u subotu je na snazi crveno upozorenje zbog toplinskog vala, uz očekivanu maksimalnu temperaturu višu od 36 stupnjeva.

Na splitskom Marjanu već je izmjereno 37.8 °C, a istodobno je zabilježena i grmljavina. U splitskom zaleđu tijekom ranog poslijepodneva razvili su se lokalni pljuskovi s grmljavinom, no uz obalu je ostalo izrazito vruće i uglavnom bez oborina.