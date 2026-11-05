Close Menu

Novi detalji velikog sudara u Kaštelima: Tri vozila razbijena, jedna osoba prevezena u bolnicu

Doznajemo nove detalje iz policije
prometna2

Poznati su novi detalji prometne nesreće u Kaštelima u kojoj su sudjelovala tri vozila.

Krš i lom na prilazu Splitu: Sudarila se tri vozila, stigli i vatrogasci, stvaraju se velike gužve

Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna je osoba prevezena u bolnicu.

Na mjesto prometne nesreće izašli su i vatrogasci, a zbog sudara su se stvorile velike prometne gužve.

Prema najnovijim informacijama koje doznajemo iz policije, u nesreći su sudjelovala ukupno tri vozila, dok je jedna osoba prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Težina ozljeda zasad nije poznata, kao ni točne okolnosti koje su dovele do sudara.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0