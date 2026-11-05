Novi detalji velikog sudara u Kaštelima: Tri vozila razbijena, jedna osoba prevezena u bolnicu

Poznati su novi detalji prometne nesreće u Kaštelima u kojoj su sudjelovala tri vozila.
Krš i lom na prilazu Splitu: Sudarila se tri vozila, stigli i vatrogasci, stvaraju se velike gužve
Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna je osoba prevezena u bolnicu.
Na mjesto prometne nesreće izašli su i vatrogasci, a zbog sudara su se stvorile velike prometne gužve.
Prema najnovijim informacijama koje doznajemo iz policije, u nesreći su sudjelovala ukupno tri vozila, dok je jedna osoba prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.
Težina ozljeda zasad nije poznata, kao ni točne okolnosti koje su dovele do sudara.
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