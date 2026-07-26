NOVI DETALJI Velika potraga kod Šolte: Voditelj jedrilice pao u more tijekom snažnog juga

Kod otoka Šolte u tijeku je intenzivna potraga za austrijskim državljaninom koji je tijekom plovidbe po izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima pao s jedrilice u more i nestao, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Posada jedrilice, koju čini još šest austrijskih državljana, pronađena je neozlijeđena. Na plovilo je ukrcan zamjenski voditelj koji će jedrilicu odvesti do sigurnog odredišta, dok potraga za nestalim zasad nije dala rezultate.

U potragu uključene brodice i zrakoplov

Dojava o padu voditelja jedrilice u more zaprimljena je u nedjelju, 26. srpnja, u 9.10 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, posredstvom Županijskog dojavnog centra 112.

Budući da su u trenutku nestanka na moru vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u akciju su uključene sve raspoložive jedinice. U potragu su upućene dvije spasilačke brodice Ispostave Lučke kapetanije Milna, jedna brodica hvarske ispostave te tri brodice Pomorske i aerodromske policije Split.

U suradnji s Obalnom stražom Republike Hrvatske organizirano je i traganje iz zraka. Zrakoplov tipa „Pilatus“ od 11.42 sati nadlijeće područje na kojem je voditelj jedrilice nestao.

Šesteročlana posada pronađena neozlijeđena

U izravnoj komunikaciji s preostalom šesteročlanom posadom dvotrupne jedrilice, koja je u vlasništvu domaće charter tvrtke, određena je približna pozicija plovila. Jedrilica i njezini putnici ubrzo su pronađeni, a utvrđeno je da nitko od šestero članova posade nije ozlijeđen. Svi su državljani Austrije, kao i nestali voditelj plovila.

U suradnji s charter tvrtkom na jedrilicu je ukrcan novi voditelj, koji je preuzeo upravljanje plovilom i krenuo prema sljedećem sigurnom odredištu, gdje će posada biti iskrcana.

Odašilje se poruka hitnosti

Putem obalne radiopostaje Splitradio svim sudionicima u pomorskom prometu na području traganja odašilje se poruka hitnosti "PAN-PAN". Potraga za nestalim austrijskim državljaninom i dalje traje, a koordinira je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.