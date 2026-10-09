NOVI DETALJI USKOK širi istragu o ilegalnom otpadu: Tajno snimljeni razgovori otkrivaju kako su dogovarani prijevozi

Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.

U kratkom priopćenju u petak ujutro USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Mediji neslužbeno navode da USKOK proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek.

Index neslužbeno doznaje kako su među uhićenima poznati zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke CE-ZA-R iz sastava Cios grupe.

Među osumnjičenima su i Snježana Tomljanović, direktorica Komunalnog poduzeća iz Senja, te Toni Žunić, također iz tog Komunalonog poduzeća.

Prema informacijama Indexa, policija je ranije jutros pretraživala njihove domove.

USKOK tako proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju u kojoj je u središtu tvrtka Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek.

Proširenjem istrage bit će obuhvaćena i tvrtka iz sastava Cios grupe Petra Pripuza, njegov čovjek od povjerenja, ali i poznati zlatar.

Novo proširenje obuhvaća tvrtku CE-ZA-R kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela.

Upravo je CE-ZA-R Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca, gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada.

Tajno snimljeni razgovori iz 2024. godine otkrili su nove pojedinosti o aferi nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Kako piše Večernji list, istražitelji su snimili razgovor Josipa Šinceka i Ivice Vajdića, u kojem se spominje i Željko Teufel, član Uprave tvrtke CE-ZA-R iz CIOS grupe, obuhvaćen najnovijom USKOK-ovom akcijom.

Vajdić se Šinceku požalio da jedan od vozača odbija prevoziti otpad jer sumnja u nezakonite aktivnosti. Šincek mu je tada poručio da kontaktira Teufela, kojeg je nazvao "Pripuzovim čovjekom", kako bi riješio problem.

Prema sumnjama USKOK-a, otpad je u dokumentaciji bio namijenjen Gospiću, no zapravo je završavao u Benkovcu, gdje Šincekove tvrtke nisu imale potrebne dozvole.

Istražitelji su snimili i razgovore Paška i Franciske Dodić s Josipom i Monikom Šincek o uvozu otpada iz Italije, planiranim količinama i potrebnim dozvolama.