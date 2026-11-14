Novi detalji ubojstva žene: Susjeda otkrila što joj je osumnjičeni rekao, policija ga poznavala od ranije

Policija je sinoć u Starim Mikanovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji pronašla mrtvu ženu (71) s vidljivim ozljedama. Zbog sumnje da je riječ o ubojstvu, pod policijskim je nadzorom stariji muškarac, za kojeg je policija potvrdila da je član obitelji žrtve i da je prema njemu već ranije postupala. Prema informacijama koje je policija ranije objavila, dojavu je zaprimila u 21.24 sata. Policajci su potom u stanu pronašli tijelo žene, a djelatnici hitne medicinske pomoći potvrdili su njezinu smrt.

O tragičnom događaju za HRT-ov Dnevnik govorila je susjeda Ružica, koju je sinoć oko 21 sat iznenadilo kucanje na prozor dok se spremala na spavanje. "Ja se obukla, on kaže meni s ove kapije, ajde ovamo. Ja došla ovdje, kaže ja Maru ubio. Kaže zovi policiju", ispričala je Ružica. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i pronašla mrtvu ženu.

Policija potvrdila da je i ranije postupala prema osumnjičeniku

Iz policije su za HRT potvrdili da im je osumnjičenik poznat od ranije te da je riječ o članu obitelji žrtve. "Mogu sad ponoviti još jedan put, potvrditi, ustvari, da je policija i prije imala postupanje prema tom počinitelju i da je on član obitelji žrtve", rekao je predstavnik policije. Događaj je potresao mještane Starih Mikanovaca. Jedan od njih rekao je da je čuo kako je muškarac konzumirao alkohol, no ta informacija nije službeno potvrđena.

Ministar najavio provjeru postupanja socijalne skrbi

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je da će se provjeriti je li sustav socijalne skrbi ranije postupao u slučaju ove obitelji. Najavio je i nove mjere kojima bi se trebala poboljšati zaštita žena od nasilja. Policijsko kriminalističko istraživanje nastavlja se kako bi se utvrdile sve okolnosti ženine smrti.