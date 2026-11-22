Zagrebačka policija objavila je nove informacije o ubojstvu koje se u subotu kasno navečer dogodilo na Savskoj cesti. Utvrđeno je da je žrtva 38-godišnji državljanin Nepala, koji je smrtno stradao u objektu za smještaj stranih radnika. S kaznenim djelom policija povezuje dvojicu njegovih sunarodnjaka, obojicu u dobi od 27 godina.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, ubojstvo se dogodilo u subotu, 21. studenoga, oko 23.50 sati na području zagrebačkog Trnja.

U jednoj od soba objekta za smještaj stranih radnika 38-godišnjak je teško ozlijeđen oštrim predmetom. Zadobivene ozljede bile su kobne te je muškarac preminuo na mjestu događaja.

Dvojica Nepalaca pod nadzorom policije

Policija je potvrdila da se u vezu s počinjenjem kaznenog djela dovode dvojica 27-godišnjih državljana Nepala.

Obojica se nalaze pod policijskim nadzorom, a nad njima se provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Iz policije su također potvrdili da su ubijeni 38-godišnjak i dvojica muškaraca koje povezuju s kaznenim djelom imali reguliran status boravka u Republici Hrvatskoj.

Policija dojavu zaprimila iza ponoći

Podsjetimo, prve informacije o ovom slučaju objavljene su u nedjelju ujutro, nakon što je policija izvijestila da je oko 00.20 sati zaprimila dojavu o pronalasku mrtvog muškarca u objektu na Savskoj cesti.

U početku nisu bili poznati ni identitet ni dob žrtve, a policija je tada potvrdila samo da se dvije osobe nalaze pod njezinim nadzorom.

Naknadnim informacijama razjašnjeno je da je riječ o državljaninu Nepala te da se s njegovom smrću povezuju dvojica sunarodnjaka.

Zasad nije poznato što je prethodilo smrtonosnom napadu, kakav je bio odnos između trojice muškaraca niti što bi mogao biti motiv ubojstva.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.