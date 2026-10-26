Dalmaciju potresla strašna tragedija: Dijete smrtno stradalo u naletu automobila dok je bilo s majkom, vozač (45) uhićen!

Policija je objavila nove detalje teške prometne nesreće koja se dogodila u nedjelju, 25. listopada, u Rakovu Selu na šibenskom području, a u kojoj je život izgubilo dijete. Nakon provedenog očevida utvrđene su okolnosti nesreće, dok je 45-godišnji vozač automobila uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Tragedija se dogodila oko 17:07 sati na nerazvrstanoj cesti u Rakovu Selu, kada je osobni automobil naletio na dijete. Na mjesto nesreće odmah su upućene sve žurne službe, no dijete je od zadobivenih ozljeda preminulo na mjestu događaja.

Policija objavila okolnosti nesreće

Prema rezultatima očevida, kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Šibeniku, 45-godišnjak je upravljao osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka ulicom Rakovo Selo, krećući se iz smjera zapada prema istoku.

Dolaskom na ravni dio ceste, kod kućnog broja 9, gdje je brzina ograničena na 50 kilometara na sat, vozač, prema policijskim navodima, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolnika te gustoći prometa kako bi se mogao pravodobno zaustaviti pred predvidivom zaprekom.

U tim je okolnostima prednjim dijelom automobila naletio na dijete koje je, prema utvrđenjima očevida, bilo pod nadzorom majke te je izašlo na kolnik s vozačeve lijeve strane, a da se prethodno nije uvjerilo da to može učiniti na siguran način.

Od posljedica naleta dijete je smrtno stradalo.

Vozaču izuzeti uzorci krvi i urina, potom je uhićen

Nakon nesreće 45-godišnji vozač odveden je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu izuzeti uzorci krvi i urina radi vještačenja na prisutnost alkohola i droga.

Rezultati vještačenja zasad nisu navedeni u policijskom priopćenju.

Vozač je potom uhićen i doveden u službene prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Slijedi kaznena prijava

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, osumnjičeni 45-godišnjak bit će u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podnesena kaznena prijava.

Podsjetimo, zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida promet je nakon nesreće na toj dionici bio potpuno obustavljen.