Novi detalji teške željezničke nesreće: Troje teško ozlijeđenih na intenzivnoj, oglasio se Butković

Nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara stigle su nove informacije o stanju ozlijeđenih. Nitko od stradalih nije životno ugrožen, dok su tri osobe koje su primljene u KBC Zagreb zadobile teške tjelesne ozljede, ali su stabilno.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je ozlijeđene koji se nalaze na Rebru. Ondje su hospitalizirane tri osobe, još jedna smještena je u Vinogradskoj bolnici, dok su četiri pacijenta zbrinuta u Općoj bolnici Bjelovar.

Butković je na Rebru razgovarao sa strojovođom putničkog vlaka te s dvoje putnika. Kako je kazao, svi su sposobni komunicirati.

O mogućem uzroku sudara zasad nije želio nagađati. Okolnosti nesreće istražuju policija i Državno odvjetništvo, dok zasebnu sigurnosnu istragu provodi Agencija za istraživanje nesreća.

Ministar je zahvalio svim službama koje su nakon sudara izašle na teren, kao i lokalnim stanovnicima koji su pomogli u evakuaciji putnika i zbrinjavanju ozlijeđenih.

Troje pacijenata ostaje na intenzivnoj

O zdravstvenom stanju pacijenata govorio je i pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb Adis Keranović.

U KBC Zagreb primljene su tri osobe. Jedna je prevezena helikopterskom hitnom medicinskom službom, dok su druge dvije dovezene vozilima izvanbolničke hitne pomoći.

Sva tri pacijenta imaju teške tjelesne ozljede i smještena su u jedinicu intenzivnog liječenja. Njihove vitalne funkcije su stabilne, a liječnici očekuju dobar oporavak. Prema Keranovićevim riječima, na intenzivnom liječenju trebali bi ostati najmanje nekoliko dana.

Podsjetimo, teška željeznička nesreća dogodila se u subotu nešto nakon 10 sati na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, kod mjesta Škrinjari. Sudarili su se teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza koji je prometovao na redovnoj liniji.

Istraga koja bi trebala utvrditi kako je došlo do sudara je u tijeku.