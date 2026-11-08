Novi detalji teške nesreće na A3: Dvoje poginulih, šestero teško ozlijeđenih, 27 osoba završilo s lakšim ozljedama

U teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju ujutro dogodila na autocesti A3 kod Ivanić-Grada poginule su dvije osobe, šest ih je teško ozlijeđeno, a 27 lakše, potvrdilo je Ministarstvo zdravstva. U nesreći je sudjelovalo ukupno 35 osoba, a ozlijeđeni su prevezeni u pet zagrebačkih bolnica.

Nesreća se dogodila 8. studenoga oko 7.25 sati, na 61. kilometru autoceste A3 u smjeru Zagreba, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. Autobus srpskih registarskih oznaka sletio je s kolnika i prevrnuo se na bok.

Prema ranijim informacijama, u autobusu su se nalazila 33 putnika i dvojica vozača.

Na mjesto nesreće stiglo devet timova hitne pomoći i helikopter

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je odmah nakon dojave o nesreći aktivirano devet timova hitne medicinske službe, uključujući i tim helikopterske hitne medicinske službe (HEMS).

Na mjestu nesreće provedena je trijaža, odnosno procjena težine ozljeda kako bi se odredio redoslijed pružanja medicinske pomoći.

Prema najnovijim podacima, dvije su osobe smrtno stradale, šest ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, dok je 27 osoba lakše ozlijeđeno.

U intervenciji su sudjelovali i vatrogasci. Na teren je upućeno 15 vatrogasaca sa sedam vozila.

Ozlijeđeni raspoređeni u pet zagrebačkih bolnica

Nakon pružanja prve pomoći na mjestu nesreće, ozlijeđene osobe prevezene su u pet zagrebačkih zdravstvenih ustanova.

Riječ je o KBC-u Zagreb, KBC-u Sestre milosrdnice, KB-u Dubrava, Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj ulici te KB-u Merkur.

Iz Ministarstva zdravstva ističu da su sve osobe kojima je bila potrebna hitna medicinska intervencija prevezene u bolnice unutar jednog sata od intervencije.

„Ministarstvo zdravstva u stalnoj je koordinaciji s nadležnim zdravstvenim ustanovama i hitnim službama te nastavlja pratiti situaciju i zbrinjavanje svih sudionika nesreće”, navodi se u priopćenju Ministarstva.

Promet usporen, policija istražuje uzrok nesreće

Zbog prometne nesreće promet autocestom A3 između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Zagreba odvija se usporeno, lijevom prometnom trakom.

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti slijetanja i prevrtanja autobusa.

Uzrok nesreće zasad nije poznat.

Iz Ministarstva zdravstva najavljeno je i obraćanje medijima na mjestu nesreće u 10.15 sati, kada se očekuju dodatne informacije o zbrinjavanju ozlijeđenih.