Novi detalji sudara vlakova: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal STOP"

PREDSJEDNIK Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić rekao je u središnjem Dnevniku HRT-a da službeni uzrok sudara putničkog i teretnog vlaka kod Svetog Ivana Žabnog još nije poznat, ali da neslužbene informacije upućuju na to da je teretni vlak prošao kroz signal "STOJ".

"Po zasad neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak 'STOJ' u kolodvoru Žabno, iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom", rekao je Grbešić.

Naglasio je da se zasad radi isključivo o neslužbenim informacijama.

Putnički vlak tek je krenuo sa stajališta

Predstavnici sindikata nakon dojave o nesreći izašli su na teren i razgovarali s dežurnim prometnicima u kolodvorima Gradec i Sveti Ivan Žabno.

Još nije poznato kojom su se brzinom vlakovi kretali u trenutku sudara, no Grbešić je rekao da je jedna od okolnosti koja je ublažila posljedice to što je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu.

"Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, jest da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu i tek krenuo. Na toj dionici dopuštena je brzina od 120 kilometara na sat, ali je u trenutku sudara bila znatno manja", rekao je.

"U sigurnosti nema kompromisa"

Govoreći o sigurnosti željezničkog prometa, Grbešić je rekao da sustav u velikoj mjeri počiva na ljudima koji svakodnevno upravljaju prometom.

"Željeznički sustav počiva na sigurnosti i tu nema kompromisa", rekao je.

Dodao je da najveći teret tijekom obnove željezničke infrastrukture nose prometnici i strojovođe.

"Sigurnost željezničkog sustava ovisi isključivo o njima, a vjerujte mi da tu zbilja nema kompromisa kada je promet u pitanju", rekao je Grbešić.

Očevid na mjestu nesreće je završen, no službeni rezultati istrage još nisu objavljeni. Nije poznato ni kada će pruga ponovno biti puštena u promet.