Novi detalji stravične tragedije u Zagorju: Roditelji se razilazili, majka nedavno odselila, ništa nije slutilo na užas

U Svetom Križu Začretju i dalje traje istraga nezapamćene obiteljske tragedije u kojoj su pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i njegovo dvoje maloljetne djece. Iako službeni uzrok njihove smrti još nije utvrđen, istražitelji sumnjaju da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu. Prema neslužbenim informacijama koje objavljuje Index, sumnja se da je otac usmrtio 17-godišnjeg sina i 14-godišnju kćer, nakon čega je u kući zapalio vatru i oduzeo sebi život. Susjedi su navodno čuli tri pucnja, a ubrzo nakon toga kuću je zahvatio požar.

Majka nedavno napustila obiteljsku kuću

Index doznaje da majka djece u posljednje vrijeme nije živjela u obiteljskoj kući, nego se preselila kod svoje obitelji. Roditelji su se razilazili, a navodno su već bili dogovorili način skrbi o djeci. Prema dosad dostupnim informacijama, u ponašanju članova obitelji nije bilo ničega što bi upućivalo na tragediju ovakvih razmjera. Obitelj također nije bila u kontaktu sa sustavom socijalne skrbi, ni službeno ni kroz savjetodavne postupke.

Požar otežao utvrđivanje uzroka smrti

Policija zasad nije službeno potvrdila da su otac i djeca preminuli od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem. Na tijelima su pronađeni tragovi požara, zbog čega je utvrđivanje točnog uzroka smrti otežano. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija. Požar je teško oštetio i unutrašnjost kuće, što istražiteljima dodatno otežava rekonstrukciju događaja.

Policija je nakon provedenog očevida potvrdila da su na katu obiteljske kuće pronađena tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Utvrđeno je i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće.

Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, a u njemu su sudjelovali policijski službenici i inspektorica za zaštitu od požara i eksplozija.

Općina će proglasiti dan žalosti

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izrazio je duboko žaljenje zbog tragedije te poručio da su interventni timovi spremni pružiti materijalnu i psihosocijalnu pomoć majci i ostalim članovima obitelji. Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos najavio je da će nakon dobivanja službenih informacija biti proglašen dan žalosti. "Ovo je tragedija za cijelo mjesto", poručio je Kos, istaknuvši da je događaj duboko potresao cijelu lokalnu zajednicu.