Novi detalji smrti 32-godišnjaka u Jankomiru: Medicinska sestra progovorila o udarcima i jastuku na licu pacijenta

U istrazi smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, pojavili su se novi detalji. Kako donosi Index, iskazi medicinskih sestara i tehničara koji su bili u bolničkoj sobi tijekom kobne intervencije otvaraju dodatna pitanja o postupanju zdravstvenog osoblja. Posebno su uznemirujući navodi o udarcima i pritiskanju pacijentova lica jastukom.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo 32-godišnjaka i nalaze se u istražnom zatvoru. Sva četvorica dobila su izvanredne otkaze, dok se okolnosti smrti i odgovornost ostalih osoba koje su bile prisutne tijekom intervencije i dalje istražuju.

Što su vidjeli zaposlenici bolnice?

Prema informacijama koje je objavio Index, jedna od medicinskih sestara u iskazu je potvrdila da su tijekom intervencije pacijentu zadavani udarci te da mu je na glavu pritiskan jastuk.

Posebnu pozornost izaziva i tvrdnja jednog od medicinskih tehničara koji je takvo postupanje opisao kao svojevrsnu nepisanu proceduru.

Takvi navodi otvaraju pitanje je li riječ o izoliranom slučaju ili su se u bolnici i ranije primjenjivali postupci koji nisu u skladu s pravilima medicinske struke.

Za sada nema potvrde da su takve metode bile službeno dopuštene ili uobičajena praksa ustanove.

Snimka nadzorne kamere jedan je od ključnih dokaza

Index je ranije objavio i detalje policijskog izvješća o snimci nadzorne kamere iz bolničke sobe u kojoj se nalazio Periš.

Prema opisu istražitelja, 32-godišnjak je bio vezan remenjem za bolnički krevet, a medicinski tehničari tijekom intervencije pritiskali su ga rukama i koljenima.

Dvojica tehničara, prema policijskom izvješću, koljenima su pritiskala njegov vrat, dok mu je na licu bio jastuk. Zabilježeni su i udarci u glavu, prsa i trbuh.

Posebno je zabrinjavajući podatak da su se pojedini postupci, prema opisu snimke, nastavili i nakon što je pacijent prestao pružati otpor.

U sobi su se tijekom intervencije nalazili i drugi zdravstveni djelatnici, uključujući liječnike i medicinske sestre.

Pravilnik izričito zabranjuje pritisak na vrat, prsa i trbuh

Postupanje prema pacijentima tijekom fizičkog sputavanja uređeno je Pravilnikom o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama.

Njegov članak 10. izričito zabranjuje primjenu pritiska na vrat, prsa i trbuh pacijenta.

Upravo su takvi postupci opisani u policijskom izvješću o intervenciji tijekom koje je Periš preminuo.

Istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni medicinski tehničari primijenili prekomjernu silu protivno pravilima struke.

Konačan uzrok smrti i kaznenu odgovornost svih uključenih osoba tek trebaju utvrditi nadležna tijela.

Obitelj posumnjala u službeno objašnjenje smrti

Nakon Periševe smrti članovima obitelji u bolnici je rečeno da je preminuo od zatajenja srca.

Međutim, obitelj je posumnjala u takvo objašnjenje nakon što je na njegovu tijelu primijetila ozljede, među kojima su bili hematomi na vratu, ozljede ispod usnice i tragovi krvi.

Preliminarni obdukcijski nalaz pokazao je brojne krvne podljeve i oguljotine, prijelome više rebara i prsne kosti te edem pluća i mozga.

Konačni rezultati vještačenja, uključujući toksikološke analize, još se čekaju.

Tko je znao što se dogodilo?

Slučaj je otvorio i pitanje pravodobne reakcije bolničke uprave.

Prema ranijim informacijama Indexa, ravnateljica bolnice Majda Grah pregledala je snimke 4. studenoga, gotovo dva tjedna nakon smrti pacijenta, te nakon uočenih nepravilnosti obavijestila policiju.

Posebno se istražuje i što su o događaju znali ostali zdravstveni djelatnici koji su bili prisutni tijekom intervencije.

Novi iskazi medicinskih sestara i tehničara mogli bi biti važni za utvrđivanje svih okolnosti događaja, ali i za odgovor na pitanje jesu li postupci koji se vide na snimci bili poznati drugim zaposlenicima.

Četvorica osumnjičenih tehničara nalaze se u istražnom zatvoru, a kazneni postupak još je u tijeku. Do pravomoćne sudske odluke smatraju se nedužnima.