Nakon gotovo petosatne rasprave o slučaju Jankomir na Odboru za zdravstvo u srijedu se nije glasovalo o zaključku koji predlaže HDZ-ova većina, a predsjednica Odbora Ivana Kekin (Možemo!) poručila je da će se članovi Odbora o zaključku izjasniti mailom

Ravnatelja policije novinari su pitali zbog čega policija nije odmah izuzela snimke nakon što je to tražio odvjetnik obitelji dva dana nakon Periševe smrti, na što je odgovorio da je policija postupila temeljem saznanja od člana obitelji i da prethodno nije dobila obavijest od bolnice.

"Policija je, kao i uvijek kada postupa u takvim slučajevima, najprije išla potvrditi. To je tek prvi izvor saznanja, ali nije ni slutila da bi se moglo raditi o ovakvoj situaciji. Policija je, osim što je prikupljala saznanja i na Zavodu za sudsku medicinu, imala prethodna iskustva baš s tom zdravstvenom ustanovom gdje je znala da po njihovom pravilniku i statutu snimke čuvaju 30 dana, tako da policija tada nije ni znala uopće kako se događaj dogodio. Kada smo dobili snimku, onda je krenula žurna realizacija temeljem snimke", istaknuo je.

Ponovio je svoju izjavu, danu na sjednici Odbora, da je Periš sigurnosno pregledan i da kod njega nije pronađeno nikakvo oružje, pa tako ni bokser. "Nakon tog predavanja osobnih stvari, neposredno je nakon toga za konzumaciju hrane dobio i nož za mazanje. Prema tome, kako možemo govoriti da je bilo oružje nekakvo u pitanju", rekao je Milina.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u izjavi medijima istaknula je kako je važno utvrditi sve razine odgovornosti kako se slučaj Jankomir nikad više ne bi ponovio. Rekla je i da se postojeći propisi nisu primjenjivali na adekvatan način te da institucija pučkog pravobranitelja provodi ispitni postupak.

"Postupak uključuje i uvid u svu dokumentaciju, u cjelokupnu snimku u trajanju od deset sati. Bili smo tamo, osobno sam bila tamo tijekom dva dana obilaska institucije u razgovoru s djelatnicima, s drugim pacijentima koji se tamo nalaze, s vršiteljicom dužnosti ravnateljice. Dakle, postupak će biti ozbiljan i uključivat će različite razine odgovornosti", rekla je.

Na novinarsko pitanje što su rekli zdravstveni radnici s kojima je razgovarala i tko je uopće naložio takvu mjeru sputavanja, odgovorila je kako je evidentno da ne postoji pisana uputa vezana uz mjeru sputavanja.

"Uputa je dana usmeno, što je već samo po sebi problematično i medicinska dokumentacija, a nisam prva koja iznosi o ovome, nije rađena na način na koji je trebala, što naravno onda i otežava odgovornost za i određivanje same mjere prisile, ali i praćenje njenog tijeka, praćenje vitalnih funkcija pacijenta", rekla je Šimonović Einwalter.