NOVI DETALJI SKANDALA Među desetoricom u bijegu i poznati Torcidin vođa Stipe Lekić

Među desetoricom navijača koji su u bijegu nakon pokretanja postupka zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea u Splitu nalazi se i Stipe Lekić, dugogodišnji član i bivši tajnik Torcide. Kako doznaju 24sata, njemu je, kao i ostalim osumnjičenicima, određen jednomjesečni istražni zatvor.

Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Splitu u subotu navečer odredio je jednomjesečni istražni zatvor za ukupno 13 navijača osumnjičenih za javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Pred sucem su se pojavila samo trojica osumnjičenika, dok je preostalih deset nedostupno pravosudnim tijelima.

Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dok je državno odvjetništvo za osumnjičenike koji su u bijegu kao dodatni razlog navelo i opasnost od bijega.

Među osumnjičenima i bivši tajnik Torcide

Prema informacijama koje su 24sata dobila sa Županijskog suda u Splitu, među desetoricom koji se nisu pojavili pred sucem istrage nalazi se i Stipe Lekić, jedno od prepoznatljivijih imena splitske navijačke scene.

Njemu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

Većina osumnjičenika ranije je kažnjavana, a među njima ima i osoba osuđivanih za teška kaznena djela. Jedan od njih ranije je osuđen na šest godina zatvora zbog trgovanja drogom.

U ovom postupku osumnjičenicima se na teret stavlja javno poticanje na nasilje i mržnju, odnosno uzvikivanje spornih parola tijekom navijačkog okupljanja.

Godinama bio među najpoznatijim licima Torcide

Lekić je dugogodišnji pripadnik Torcide, a široj splitskoj javnosti poznat je kao jedan od ljudi koji su predvodili navijanje na sjevernoj tribini Poljuda.

Sugovornik 24sata iz krugova bliskih Hajduku opisao ga je kao iznimno utjecajnog navijača koji je znao pokrenuti cijelu tribinu, ističući njegovu važnost među navijačima.

Lekić je svojedobno obnašao dužnost tajnika Torcide, a bio je i dio njezina vodstva. Godine 2012. tadašnje predsjedništvo, uključujući Lekića, povuklo se s funkcija, što je javnosti predstavljeno kao smjena generacija.

Unatoč tome, ostao je prisutan u navijačkim krugovima. Prema pisanju 24sata, zajedno sa Žanom Ojdanićem sudjelovao je i u izmjenama statuta Kluba navijača Torcida, kojima se otvarala mogućnost da navijači stječu dionice u sportskim društvima.

Kontroverze koje sežu u 2007. godinu

Lekićevo ime i ranije se povezivalo s kontroverznim navijačkim istupima.

Još 2007. godine zabilježena je povorka torcidaša koju je predvodio, a čiji su sudionici nosili crne majice s natpisom „Hajduk Jugend”, koji je asocirao na nacističku organizaciju Hitlerjugend.

Na majicama se nalazio i simbol oblikovan prema obilježjima Trećeg Reicha, uz Hajdukov amblem umjesto svastike.

Lekić je tada, upitan o značenju spornih obilježja, izjavio da mu se sviđaju natpis i simbol. Tvrdio je i da Torcida tradicionalno naginje desnici, ali da to nema veze s nacizmom.

Lekić je jedno vrijeme vodio studio za tetoviranje, dok njegovi poznanici ističu da su mu Hajduk i navijačka tribina oduvijek bili posebno važni.

Na fotografijama koje su se pojavljivale na društvenim mrežama vidljive su i brojne njegove tetovaže, među kojima su grb Splita, hrvatska šahovnica i lik Ante Gotovine.

Istraga zbog poticanja na nasilje i mržnju

Podsjetimo, povod policijskom postupanju bili su događaji tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, kada su se mogli čuti nacistički i antisemitski povici.

Policija je nakon događaja započela utvrđivanje identiteta sudionika i pregledavanje snimki, a protiv dijela navijača pokrenut je kazneni postupak.

Za 13 osumnjičenika određen je jednomjesečni istražni zatvor, no desetorica, uključujući Stipu Lekića, nisu bila dostupna sucu istrage. Riječ je o fazi kaznenog postupka u kojoj se osumnjičenicima još nije utvrdila krivnja.