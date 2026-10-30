Novi detalji pucnjave koja je uznemirila Solin: Muškarac s automatskom puškom završio u rukama policije

Solin je u četvrtak navečer bio poprište opasnog incidenta koji je izazvao hitnu reakciju policije. Naime, 29. listopada oko 20 sati policija je zaprimila dojavu o pucnjavi ispred stambene zgrade u sklopu koje se nalazi i trgovina.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, muškarac je iz automatske puške ispalio nekoliko hitaca, nakon čega se osobnim automobilom udaljio s mjesta događaja.

Policija odmah krenula u potragu, muškarac uhićen u Splitu

Odmah nakon zaprimanja dojave na teren su upućene sve raspoložive policijske snage.

Zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, vozilo u kojem se nalazio muškarac za kojim se tragalo ubrzo je uočeno na području Splita.

Policijski službenici Postaje prometne policije zaustavili su ga i uhitili.

„Od 56-godišnjeg muškarca oduzeta je automatska puška s pripadajućim spremnikom”, izvijestila je policija.

Na mjestu pucnjave obavljen je očevid, a potvrđeno je da u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Slijede pretrage vozila i objekta koji koristi

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.

U sklopu istraživanja bit će obavljene pretrage privremeno oduzetog vozila te objekta kojim se osumnjičeni muškarac koristi.

Za sada nisu objavljene pojedinosti o motivima pucnjave niti o tome je li oružje bilo usmjereno prema određenoj osobi.

Sumnjiči ga se za tri kaznena djela

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 56-godišnjak će, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.

Policija ga sumnjiči za počinjenje triju kaznenih djela:

- Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari

- Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

- Prijetnja

Iako je pucnjava iz automatskog oružja zabilježena ispred stambene zgrade u kojoj se nalazi i trgovina, u ovom opasnom incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.