NOVI DETALJI POŽARA KOD IGRANA Četiri kanadera gasila vatru, 33 vatrogasca ostaju na požarištu tijekom noći

Novi detalji stižu s požarišta na području Gornjih Igrana, gdje se vatrogasci od poslijepodnevnih sati bore s vatrenom stihijom na zahtjevnom i teško pristupačnom terenu.

Kako je ranije za Dalmaciju Danas potvrdio Mario Čović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Makarska, situacija na terenu je povoljna, no vatrogasne snage ostaju na požarištu i nastavljaju s gašenjem i nadzorom terena. Prema najnovijim informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije dojavu o požaru otvorenog prostora na području Gornjih Igrana zaprimio je danas u 18:11 sati.

Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju, dok površina zahvaćena požarom trenutačno još nije procijenjena.

U gašenju sudjeluju 33 vatrogasca s osam vatrogasnih vozila iz JVP-a Makarska te DVD-ova Makarska, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Vatrogascima na zemlji tijekom večeri pomagale su i snažne zračne snage. U gašenju su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Čović je ranije za Dalmaciju Danas kazao kako su se kanaderi nakon djelovanja vratili u bazu, dok su vatrogasci nastavili borbu s požarom.

"Na terenu su bili kanaderi, ali su se sada vratili u bazu. Vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju s gašenjem", kazao je Čović. Na pitanje o trenutačnom stanju na požarištu kratko je poručio: "Situacija je dobra."

Posao vatrogasaca, međutim, time nije završen. Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasne snage tijekom noći nastavit će sa sanacijom požarišta.