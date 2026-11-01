Novi detalji posljednjeg oproštaja od Miše Kovača: Evo gdje se planiraju ispraćaji u Splitu i Zagrebu

Hrvatska se oprašta od Mate Miše Kovača, glazbene legende čije su pjesme desetljećima povezivale generacije. Dok se diljem zemlje nižu poruke tuge i zahvalnosti, poznati su prvi detalji o događajima kojima će se odati počast nezaboravnom pjevaču.

Kako donosi Večernji list, jedan od središnjih oproštaja trebao bi biti organiziran na Poljudu, stadionu s kojim je Mišo bio posebno povezan.

U pripreme će se uključiti Grad Split i HNK Hajduk, a prema trenutačnim planovima oproštaj bi se mogao održati u utorak, 3. studenoga, ili srijedu, 4. studenoga.

Konačan termin još nije potvrđen jer će ovisiti o organizacijskim mogućnostima i vremenskim prilikama. Više detalja očekuje se tijekom ponedjeljka.

Poljud je za Mišu imao posebno značenje

Odabir Poljuda za veliki oproštaj nosi snažnu simboliku.

Upravo je na tom stadionu Mišo Kovač 1993. godine održao jedan od najupečatljivijih nastupa u svojoj karijeri. Koncert poznat pod nazivom „Noć svijeća” okupio je više od 40 tisuća ljudi i ostao duboko urezan u sjećanje njegove publike.

Bio je posvećen Mišinu prerano preminulom sinu Ediju i poginulim hrvatskim braniteljima.

Tisuće upaljenih svijeća, pjesma i snažne emocije pretvorile su taj koncert u događaj koji je nadilazio uobičajeni glazbeni nastup.

Više od tri desetljeća poslije, Poljud bi ponovno mogao postati mjesto na kojem će se okupiti brojni Mišini obožavatelji, ovoga puta kako bi mu uputili posljednji pozdrav.

Ljubav prema Hajduku i Dalmaciji obilježila je njegov život

Mišina povezanost s Hajdukom bila je mnogo više od navijačke pripadnosti.

Bio je veliki zaljubljenik u splitski klub, a njegove pjesme godinama su se pjevale među navijačima na Poljudu i diljem Dalmacije.

Posebno mjesto zauzela je „Dalmacija u mom oku”, pjesma koja je postala jedan od prepoznatljivih glazbenih simbola dalmatinskog identiteta i emocija vezanih uz rodni kraj.

Zbog toga najava da će Hajduk sudjelovati u organizaciji oproštaja ima posebno značenje za sve koji su pratili Mišin život i karijeru.

Komemoracija u Lisinskom, pokop uz sina Edija

Od legendarnog pjevača oprostit će se i Zagreb.

Prema objavljenim informacijama, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog planira se komemoracija posvećena njegovu životu, glazbenom stvaralaštvu i neizbrisivom tragu koji je ostavio na hrvatskoj estradi.

Mišo Kovač trebao bi biti pokopan na zagrebačkom Mirogoju, pokraj svojeg sina Edija, koji je preminuo 1992. godine u dobi od samo 16 godina.

Gubitak sina bio je jedan od najtežih trenutaka Mišina života, a bol koju je nosio često se povezivala s emocijama koje je unosio u svoje pjesme i nastupe.

Točan datum i vrijeme pokopa zasad nisu službeno potvrđeni.

Od Miše će se oprostiti i rodni Šibenik

Uz Split i Zagreb, počast velikom glazbeniku odat će i njegov rodni Šibenik.

Grad u kojem je Mišo odrastao i napravio prve životne korake imao je posebno mjesto u njegovoj osobnoj priči.

Iz Šibenika je krenuo put koji ga je doveo do najvećih koncertnih pozornica i statusa jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača svih vremena.

Detalji šibenskog oproštaja također se još očekuju.

Pjesme koje će živjeti i nakon njegova odlaska

Odlaskom Miše Kovača hrvatska glazba izgubila je jednog od svojih najprepoznatljivijih izvođača.

Njegovi hitovi, poput „Ostala si uvijek ista”, „Ako me ostaviš”, „Proplakat će zora” i „Dalmacija u mom oku”, obilježili su brojne ljubavi, rastanke, slavlja i životne trenutke njegovih obožavatelja.

Njegov snažan glas, karakterističan nastup i poseban odnos s publikom učinili su ga glazbenikom čija je popularnost trajala desetljećima.

Službeni termini oproštaja na Poljudu, komemoracije u Zagrebu i posljednjeg ispraćaja na Mirogoju još se čekaju.

No već sada je jasno da će se od Miše Kovača opraštati brojni građani, a Split i Poljud ponovno će imati posebno mjesto u priči o čovjeku čije su pjesme postale dio dalmatinske i hrvatske glazbene povijesti.