NOVI DETALJI Policija nastavlja akciju nakon Torcidina kortea: Još šest kaznenih prijava, za devet osoba se traga!

Splitska policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Protiv 14 osoba već su podnesene kaznene prijave, a za devet osumnjičenika još se traga. Policija je najavila i podnošenje kaznenih prijava protiv dodatnih šest osoba, od kojih je jedna već uhićena.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici u petak, 16. listopada, podnijeli su Općinskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv 14 osoba zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. stavka 1. Kaznenog zakona.

Riječ je o događajima od 15. listopada, kada su osumnjičenici, kao pripadnici navijačke skupine Torcida, sudjelovali u povorci većeg broja osoba, takozvanom korteu, ulicama Splita neposredno prije nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa.

Policija sumnja da su tijekom povorke uzvikivali povike kazneno kažnjivog sadržaja kojima su druge osobe poticali na nasilje i mržnju.

Za devet osoba se traga, svima određen istražni zatvor

Od 14 kazneno prijavljenih osoba, pet ih je dostupno policiji, dok se za preostalih devet još traga.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor za svih 14 prijavljenih osoba.

Pet dostupnih osumnjičenika predano je u zatvor, dok će preostali, za kojima se traga, biti odvedeni u zatvor nakon što budu pronađeni.

Slijede kaznene prijave protiv još šest osoba

Policija je najavila i nastavak procesuiranja sudionika spornog događaja.

Naime, tijekom nedjelje, 18. listopada, Općinskom državnom odvjetništvu bit će podnesene kaznene prijave protiv još šest osoba zbog sumnje na počinjenje istog kaznenog djela.

Od tih šest osoba jedna je već uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje. Po njegovu dovršetku u zakonskom roku bit će predana pritvorskom nadzorniku.

Time je broj osoba protiv kojih su već podnesene ili su najavljene kaznene prijave zbog događaja tijekom Torcidina kortea porastao na 20.

Policija nastavlja pregledavati snimke i utvrđivati identitete

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju da kriminalističko istraživanje nije završeno.

Policijski službenici nastavljaju analizirati dostupne podatke i snimke kako bi identificirali dodatne osobe za koje postoje osnove sumnje da su sudjelovale u počinjenju kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Stoga postoji mogućnost daljnjeg proširenja istrage i novih kaznenih prijava.

Na Matejuški uhićen 41-godišnjak zbog istog kaznenog djela

U zasebnom slučaju, koji nije povezan s prethodno opisanim događajem, splitska policija u petak, 16. listopada, oko 10:20 sati uhitila je 41-godišnjeg muškarca na Trumbićevoj obali, na predjelu Matejuške.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je i on počinio kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Nakon uhićenja, 41-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske naglašavaju da nastavljaju kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja povezanih sa spornim povicima tijekom navijačke povorke u Splitu.