Novi detalji o osumnjičenom za požare: Povezan je sa zemljištem zloglasnog „Crnog brda“

Vladimir Ćupić, jedan od četvero osumnjičenih za podmetanje požara na području Zadarske županije, jedan je od vlasnika zemljišta u Biljanima Donjim u benkovačkom zaleđu, na kojem se nalazi ozloglašeno „crno brdo“, oko 140 tisuća tona odbačenog, dokazano kancerogenog materijala, doznaju ekskluzivno 24sata. Riječ je o jednoj od najpoznatijih ekoloških afera u zadarskom zaleđu.

Sumnjiče ih da su podmetnuli 10 požara

Na prostoru uz selo Biljane Donje godinama stoji golema količina industrijskog otpada, a priča o tome kako je troska iz nekadašnje šibenske Tvornice elektroda i ferolegura traje godinama Ime Vladimir Ćupić sada se ponovno pojavljuje u kontekstu događaja na širem benkovačkom području. Policija ga je, s još dvojicom hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnjom državljankom Poljske, uhitila zbog sumnje da su na deset lokacija u Zadarskoj županiji izazvali požare.

Njih četvero uhićeno je u subotu u automobilu zadarskih oznaka, nakon dojave građana o paljenju vatre na širem benkovačkom području. Pretragom doma i vozila kod dvojice muškaraca pronađeni su poluautomatska puška, pištolj i streljivo. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković u ponedjeljak im je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Državno odvjetništvo tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Trojici je istražni zatvor određen i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednom određen i zbog opasnosti od bijega jer ima dvojno, hrvatsko i srpsko državljanstvo. Motiv za izazivanje požara zasad nije utvrđen. Sudac Visković kazao je da su se svi osumnjičenici aktivno branili, odnosno iznosili svoju obranu. Dodao je da se zasad ne može isključiti ni mogućnost da se djela naknadno prekvalificiraju, među ostalim i u terorizam, ovisno o tome što će pokazati istraga.

- Zasad su, koliko ja znam, izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga - rekao je Visković, uz napomenu da će se kvalifikacija kaznenih djela moći mijenjati bude li istraga donijela nove spoznaje. Prema dosad utvrđenom, požari su izazivani paljenjem suhe trave uz cestu.

To, prema riječima suca istrage, upućuje na namjerno izazivanje požara.

Zemljište, otpad i poveznica s uhićenim

- Na svim tim mjestima tek se mora analizirati nastanak požara. Kada se vidi od čega je nastao požar, onda se mora analizirati njihova odjeća, vidjeti ima li tragova zapaljivog sredstva na njihovoj odjeći... Mi zasad imamo činjenicu da su oni priznali da su palili, kažu da su palili upaljačima i to je sve što imamo - rekao je Visković. U cijeloj priči posebno se izdvaja podatak o Ćupiću i njegovoj vezi sa zemljištem na kojem se nalazi „Crno brdo“.

Ćupić je ranije za tjednik Novosti novinaru Draganu Grozdaniću ispričao kako je uopće došlo do toga da dio njegova zemljišta u Biljanima Donjim bude iznajmljen. Tom prilikom se i fotografirao na spornom brdu. Prema njegovim riječima, sve je počelo kada je shvatio da je nakon smrti djeda s majčine strane naslijedio pozamašan komad zemlje na rubu sela, zemljište koje tada, kako je opisivao, ničemu nije služilo. U to vrijeme njegovi su roditelji boravili u Srbiji.

Prije nego što su na parcelu počeli pristizati kamioni s troskom iz bivšeg TEF-a, Ćupić je u katastru u Benkovcu upoznao osobu koja mu se predstavila kao agent za nekretnine. Ta ga je osoba pitala bi li bio spreman iznajmiti dio zemljišta. Ćupić je pristao. Kako je ispričao Novostima, ta ga je osoba potom spojila sa Sadikom Čolićem, vlasnikom tvrtke MLM Group. Prema njegovoj verziji događaja, rečeno mu je da će se uz skladište građevinskog materijala postaviti kontejner te da će trebati pronaći još dvojicu ljudi za dežurstvo i čuvanje skladišta.

- Kad su mi rekli da će ondje biti građevinski materijal, pomislio sam na blokove i cement, takvo što - ispričao je tada Ćupić. Na njegov račun vlasnik MLM-a uplatio je 60 tisuća kuna za najam parcele. Prema Ćupićevim riječima, taj je iznos bio dogovoren za prvu godinu najma, dok se nakon isteka tog razdoblja trebalo ponovno pregovarati o cijeni. Uz najam mu je, kako je tvrdio, bio obećan i posao čuvara skladišta s plaćom od 11 tisuća kuna mjesečno.

No, umjesto građevinskog materijala, na prostoru je završila golema količina troske iz šibenskog TEF-a. Tako je nastalo ono što će javnost kasnije prozvati „Crnim brdom“. Danas se upravo na tom prostoru nalazi oko 140 tisuća tona odbačenog materijala, za koji je utvrđeno da je kancerogen.

- Cijelo selo me mrzilo zbog toga pa nisam tada imao potrebu sebe pravdati preko medija, čekao sam da selo shvati što je bilo i da sam bio prevaren - ispričao je Ćupić. U međuvremenu je tvrtka MLM Group d.o.o. završila u stečaju. Sanacija ilegalnog odlagališta opasne troske, poznatog kao Crno brdo u Biljanima Donjim, završena je krajem srpnja 2026. godine.