Novi detalji o dvorani u Solinu! Hrvatski streljački savez nije znao da je zatvorena zbog sigurnosti: "Nismo imali primjedbi"

Slučaj sportske dvorane Arapovac u Solinu dobio je novi nastavak! Nakon odgovora ravnateljice Osnovne škole kraljice Jelene i Komunalnog društva grada Solina, našoj redakciji očitovanje je dostavio i Hrvatski streljački savez, odnosno njegov glavni tajnik Bojan Đurković.

Podsjetimo, Dalmacija Danas objavila je da je u dvorani koja je od 2. veljače zatvorena zbog sigurnosnih razloga održano međunarodno streljačko natjecanje. Pritom je ravnateljica škole upozorila da objekt nije siguran za korištenje, dok je gradsko komunalno društvo potvrdilo postojanje tehničkih problema i oštećenja parketa. Sada je potvrđeno da nacionalni sportski savez, pod čijim se natjecateljskim sustavom održavao dio programa, nije imao informaciju o ranijoj odluci o zatvaranju dvorane.

Savez: "Nismo bili upoznati s obavijesti o zatvaranju dvorane"

U odgovoru dostavljenom našoj redakciji Hrvatski streljački savez navodi da su 24. listopada 2026. godine u dvorani Arapovac održana natjecanja Salona DC Open 2026. te prvo kolo 1. WHL i 2. HL lige. Organizacija natjecanja dodijeljena je Streljačkom društvu Dalmacijacement iz Solina na temelju provedenog natječaja i odluke Izvršnog odbora Hrvatskog streljačkog saveza od 12. studenoga 2025. godine. "Uloga Saveza odnosi se na provedbu natjecateljskog sustava u skladu s važećim pravilima i propozicijama, dok je za neposrednu organizaciju dodijeljenih natjecanja odgovoran odabrani organizator", navode iz Saveza.

Međutim, posebno je važan odgovor na naše pitanje jesu li bili upoznati s ranijom obavijesti Osnovne škole kraljice Jelene o zatvaranju dvorane. "Hrvatski streljački savez nije bio upoznat s ranijom obavijesti Osnovne škole kraljice Jelene o zatvaranju dvorane Arapovac", izričito su odgovorili.

Dodaju kako je organizator dužan obavijestiti Savez ako nastupe okolnosti zbog kojih natjecanje nije moguće održati ili postoji potreba za njegovim otkazivanjem. "Budući da je natjecanje održano redovno, organizator nije obavijestio Savez o potrebi otkazivanja natjecanja", stoji u očitovanju.

Tko je dopustio održavanje natjecanja i gdje je dokumentacija o sigurnosti?

Jedno od ključnih pitanja koje smo uputili Hrvatskom streljačkom savezu odnosilo se na dokumentaciju. Zanimalo nas je je li Savezu dostavljena odluka ili drugi dokument kojim je dopušteno korištenje dvorane te potvrđena njezina sigurnost.

Iz Saveza nisu potvrdili da raspolažu takvim dokumentom. "Savez nije bio upoznat s navedenom obavijesti o zatvaranju dvorane. Pitanje dokumentacije kojom se uređuje korištenje prostora i potvrđuju uvjeti njegove sigurnosti potrebno je razjasniti s organizatorom natjecanja i nadležnim upraviteljem dvorane", odgovorili su. Time je ponovno otvoreno pitanje koje smo postavili i u prvom članku: na temelju koje je odluke omogućeno održavanje natjecanja u objektu za koji je škola ranije službeno objavila da se zatvara zbog sigurnosti svih korisnika?

Tehnički delegat pregledao dvoranu, primjedbi nije bilo

Zanimalo nas je i je li predstavnik Saveza ili tehnički delegat prije natjecanja provjerio uvjete održavanja te jesu li pritom utvrđene nepravilnosti ili posebna ograničenja. "Tehnički delegat provjerio je uvjete održavanja natjecanja te pritom nisu zabilježene nikakve primjedbe", odgovorili su iz Hrvatskog streljačkog saveza.

Ovaj odgovor posebno je zanimljiv u kontekstu ranijih očitovanja nadležnih u Solinu. Naime, ravnateljica Osnovne škole kraljice Jelene Vesna Ružić u odgovoru Dalmaciji Danas jasno je upozorila na stanje objekta.

"Svi znamo da naša dvorana nije sigurna za korištenje i nema niti jedan pozitivan certifikat. Javne nabave i radovi su u tijeku i nije mi jasno tko je odgovoran za ulazak u dvoranu i ne daj Bože da se nešto korisnicima desi", poručila je ravnateljica. S druge strane, direktor Komunalnog društva grada Solina Srđan Žižak potvrdio je postojanje tehničkih problema, ali je naveo da se korištenje dvorane omogućava uz nadzor zaposlenika i ograničavanje broja korisnika.

Također je potvrdio da ovlašteni predstavnici sportskih klubova i udruga moraju potpisati izjavu o preuzimanju odgovornosti i upoznatosti s rizicima korištenja dvorane zbog oštećenog parketa. Važno je pritom naglasiti da izostanak primjedbi tehničkog delegata sam po sebi ne potvrđuje da su otklonjeni svi sigurnosni nedostaci zbog kojih je dvorana prethodno zatvorena.

Organizator natjecanja još se nije očitovao

Hrvatski streljački savez u završnom dijelu odgovora naglašava važnost poštovanja pravila i odgovornog postupanja svih uključenih.

"Hrvatski streljački savez pridaje veliku važnost urednoj provedbi natjecanja, poštovanju važećih pravila i odgovornom postupanju svih uključenih sudionika", navode. Dodaju da pitanja dopuštenja korištenja sportskog objekta i dokumentacije o njegovoj sigurnosti treba razjasniti na lokalnoj razini, s nadležnim osobama i institucijama. Podsjetimo, Dalmacija Danas već je ranije uputila novinarski upit organizatoru natjecanja, Streljačkom društvu Dalmacijacement, ali do objave prvog članka odgovor nismo dobili. Službeno očitovanje Saveza sada potvrđuje da je organizator bio neposredno odgovoran za provedbu dodijeljenog natjecanja, dok nacionalni savez nije znao za raniju obavijest o zatvaranju dvorane.

Učenici i dalje ne mogu u dvoranu, a pitanje odgovornosti ostaje otvoreno

Cijeli slučaj tako dobiva dodatnu dimenziju. Škola je još krajem siječnja javno objavila zatvaranje dvorane zbog sigurnosti svih korisnika. Ravnateljica upozorava da objekt nije siguran, gradsko komunalno društvo potvrđuje tehničke probleme, a Hrvatski streljački savez sada otkriva da nije ni znao za raniju obavijest o zatvaranju.

Istodobno, tehnički delegat Saveza prilikom provjere uvjeta natjecanja nije zabilježio primjedbe. Ostaje stoga nekoliko važnih pitanja: tko je i na temelju koje dokumentacije odobrio održavanje natjecanja, jesu li svi sudionici bili upoznati sa sigurnosnim stanjem objekta te zbog čega učenici ne mogu koristiti dvoranu, dok se u njoj organiziraju sportska natjecanja?

Odgovore na ta pitanja i dalje trebaju dati organizator natjecanja i nadležni za upravljanje dvoranom.