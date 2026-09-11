Novi detalji napada u zagrebačkoj školi: "Dan ranije mu je zaprijetio: Vidjet ćeš kada dođeš sutra"

Nakon što je učenik srednje Elektrotehničke škole u Zagrebu u petak izbo nožem kolegu i djelatnicu škole, oglasila se predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić.

Prema njezinim riječima, a tvrdi kako je sve informacije dobila od majke ozlijeđenog 15-godišnjaka te od djece koja su bila svjedoci, dan ranije došlo je do svađe između dvojice učenika, a tom prilikom napadač je zaprijetio žrtvi.

“Napadač je rekao: ‘Vidjet ćeš kada dođeš idući dan u školu.’ Zatim ga je prijatelj pitao: ‘Jesi li ponio sa sobom masku i ono?’ te je ovaj na to stavio masku na lice”, ispričala je predsjednica udruge Roditelji za djecu, kako prenosi Dnevnik.hr.

Prema njezinim riječima, napadač je tada stavio fantomku na glavu te otišao do WC-a, izvadio nož i izbo učenika. U napadu je ozlijeđena i spremačica koja je pokušala pomoći dječaku.

Ančić je kazala i kako majka ozlijeđenoga dječaka radi s njom u udruzi. On je nakon napada nazvao majku.

“Nije mogao pričati, jedva je govorio te je rekao samo: ‘Mama, izboden sam.’ Ispao joj je telefon iz ruke”, rekla je Helena Ančić te potvrdila i kako do ovog trenutka majku ozlijeđenog dječaka nitko iz škole nije nazvao da je obavijesti o napadu.

“Najavljivali smo ovu tragediju i najavljivali smo da će se ovakvo nešto dogoditi. Što ste napravili? Apsolutno ništa! I sada je vrijeme da za to svi snosite posljedice”, kazala je Ančić te prozvala ministra Radovana Fuchsa, gradonačelnika Tomislava Tomaševića te premijera Andreja Plenkovića.

“Ako ne možete voditi računa o djeci gdje ima nekoliko milijuna stanovnika, onda, molim vas, ili dajte ostavku ili to prepustite ljudima koji to mogu”, poručila je.