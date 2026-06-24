Novi detalji na suđenju za smrt Milana Drače Lale: "Nitko nije želio imati posla s njim"

Gluho doba noći. Sjeverna strana groblja zadarskog predjela Bokanjac. Ionako mirni dio grada bio je još tiši zbog izuzetno tople noći. No bilo je to daleko od mirne i tihe noći. Upravo na tom mjestu došlo je do kobne tučnjave. Mirni dio grada postao je poprište stravične smrti muškarca (51), pišu 24 sata.

Naime, kako je policija izvijestila, tijekom noći došlo je do tučnjave dvaju muškaraca. Kako su se zatekli tamo i zašto, još nije poznato. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti. Ono što je poznato jest da je policija na mjestu zatekla teško ozlijeđenog muškarca. Hitno je prevezen u Opću bolnicu Zadar, s teškim ozljedama glave. Nažalost, nije mu bilo spasa. Preminuo je.

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- Ozlijeđeni je stigao na Hitni prijem intubiran. Bilo je oko 1 sat u noći. No ozljede su bile toliko teške da je smrt proglašena u 1.43 sati - rekao nam je Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja Opće bolnice u Zadru.

Policija je drugog muškarca uhitila odmah na mjestu incidenta i nad njim provode kriminalističko istraživanje.

Jutro nakon incidenta, mještani i dalje u čudu gledaju u poprište ograđeno policijskom trakom. U sred poprišta stoji jedino stari Audi, pretpostavlja se u vlasništvu jednog od dvojice muškaraca.

- Prozori nam gledaju na tu stranu. Mi smo tu, 20 metara dalje. Nismo čuli auto, niti da se netko kreće, a kamoli da se tuku. Poslije smo saznali da je jedan muškarac ozlijeđen i da je umro u bolnici. Nisu iz našeg kvarta, prepoznali bismo automobil da je. Ovaj njihov auto ostao je na sporednoj cestici koja vodi do susjednih polja - govori nam mještanin koji živi najbliže mjestu tučnjave.

S druge strane kuća nalazi se bokanjačko groblje. Izdvojeni je to dio Zadra. Osim lokalaca, rijetko tko dolazi na to područje.

- Šetali smo pse i prošli tuda. Pola sata kasnije došla je policija i počeli su s očevidom. Samo su nam kratko rekli da nam ništa ne mogu reći, ali da prolaza iznad groblja nema - rekla je druga susjeda.

Iako lokalci muškarce nisu poznavali, gradom se vrlo brzo pročula vijest da je ubijeni 51-godišnjak Milan Drača Lalo. Radi se, naime, o nekadašnjem gradskom vijećniku HDZ-a iz redova srpske nacionalne manjine i hrvatskom branitelju koji se obrani države pridružio kao maloljetnik. Deklarirao se kao Srbin, a zvali su ga i "prvim Srbinom zadarskog HDZ-a". Inače bio je nećak istaknutog HDZ-ovca Davora Arasa.

Drača je bio poznat i po otvorenom iznošenju stavova o političkim i društvenim pitanjima, a pažnju javnosti svojedobno je privukla njegova reakcija na izjavu tadašnjeg zadarskog gradonačelnika Zvonimira Vrančića o ulozi Srba tijekom Domovinskog rata. Nakon što je Vrančić izjavio da se 1991. godine "ogromni dio Srba digao protiv svoje, hrvatske države", a da su i oni koji nisu prešli na drugu stranu "mahom bili petokolonaši, izdajnici i agenti neprijatelja", Drača mu je javno odgovorio i to:

- Ja sam čovjek, Zadranin, Dalmatinac, Srbin, pa onaj Hrvat iz "Lijepe naše", hrvatski vojnik i HDZ-ovac i nikom ne dam ono što je moje: svoju domovinu, svoj materinji hrvatski jezik i ne dopuštam mogućnost da itko voli ovaj grad i ovu zemlju više od mene - poručio je tada Drača za 057 radio, te podsjetio da je sa 16 godina postao branitelj.

Radio je u Narodnom muzeju Zadar, ali se zbog sukoba s tadašnjim županom Stipom Zrilićem našao na zavodu za zapošljavanje. Njegov odlazak iz Narodnog muzeja Zadar bio je popraćen kontroverzama, a nakon toga bio je kazneno prijavljen zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, navode 24 sata.

- Sposoban sam učiniti tvoj život pakao, čak i milosrdno i brzo slomiti tvoj vrat, C3 kralježak, a sada idi i prijavi me opet - pisalo je u SMS poruci koju je Drača poslao tadašnjem županu, pisala je Slobodna Dalmacija.

Naknadno je protiv Hrvatske pokrenuo postupak pred Europskim sudom za ljudska prava i dobio spor zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Osim politikom, bavio se i fotografijom. Autor je nekoliko izložbi, među kojima su "Priče iz Zodiaca" i humanitarna izložba "Za osmijeh male J. J." Po struci je bio stručni prvostupnik javne uprave, a u listopadu 2024. godine izabran je za komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra. Bio je poznat i po čestim javnim komentarima o društvenim i političkim temama. U posljednje vrijeme radio je kao komunalni redar u Gradu Zadru, ali kako nam opisuju njegovi poznanici, radio je sezonski, a ugovor mu je navodno istekao u listopadu prošle godine.

Isto tako, vrlo brzo se gradom pročula vijest i kako je uhićeni muškarac zapravo Stipe M. (46), a koji je poznat kao osoba sklona kaznenim djelima te je više puta osuđivan. Dosta vremena proveo je po raznim kaznenim ustanovama, a nedavno je u zatvoru uhvaćen kako pije dezinficijens. Stanovnici Bilog Briga, odakle je uhićeni, kažu kako ga znaju zbog njegovog osebujnog ponašanja i da su ga izbjegavali u širokom luku.

Preminuli Drača i uhićeni Stipe M. navodno su bili sami na groblju, a spominje se i da su zajedno došli u Audiju koji je pronađen na lokaciji. Samoj svađi na Bokanjcu navodno je kumovao i alkohol. Okolnosti njihova odnosa, zašto su došli baš kraj groblja u Bokanjcu i zbog čega je došlo do kobne tučnjave, još nije poznato.