Novi detalji masakra u Krakovu: Napad se istražuje kao terorizam, devet mrtvih, napadač još nije ispitan

Poljsko državno odvjetništvo najavilo je da će masovnu pucnjavu u Krakovu, u kojoj je u subotu ubijeno šest osoba, istraživati kao kazneno djelo terorističke prirode. Riječ je o važnom preokretu u istrazi tragedije s kojom se povezuje ukupno devet smrtnih slučajeva, uključujući tri osobe čija su tijela pronađena u kući osumnjičenog napadača.

Glasnogovornik Okružnog državnog odvjetništva u Krakovu Tomasz Waszczuk izjavio je za TVP Info da tužiteljstvo u nedjelju planira formalno otvoriti istragu i napad pravno kvalificirati kao terorističko kazneno djelo.

Međutim, takva pravna kvalifikacija ne znači da je teroristički motiv već dokazan. Istražitelji još pokušavaju utvrditi što je 24-godišnjeg Michała O. potaknulo na napad.

Napadač u bolnici pod policijskim nadzorom

Osumnjičeni 24-godišnjak još nije ispitan jer je tijekom policijske intervencije zadobio teške ozljede.

Nakon što su ga policajci ranili prilikom zaustavljanja napada, prevezen je u bolnicu, gdje je podvrgnut operacijama. Ondje se i dalje nalazi pod stalnim policijskim nadzorom.

Prema riječima glasnogovornika tužiteljstva, njegovo zdravstveno stanje zasad ne dopušta provođenje potrebnih procesnih radnji, uključujući ispitivanje i formalno uhićenje u procesnom smislu.

„Ako mu se zdravstveno stanje popravi dovoljno da možemo provesti procesne radnje, to ćemo i učiniti”, izjavio je Waszczuk.

Dodao je da je za kaznena djela koja se osumnjičeniku stavljaju na teret predviđena i mogućnost izricanja doživotne zatvorske kazne.

Istražuju moguće ekstremističke motive

Poljski istražitelji nastavljaju prikupljati dokaze kako bi rekonstruirali događaje koji su prethodili pucnjavi, ali i kretanje napadača tijekom samog napada.

Posebno se analiziraju snimke nadzornih kamera, pregledavaju lokacije povezane s osumnjičenikom te provjeravaju njegovi osobni kontakti i prošlost.

Jedno od važnih pitanja jest i način na koji je nabavio oružje.

Prema dosad objavljenim informacijama, 24-godišnjak je imao dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja te ranije nije bio kazneno osuđivan.

Poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński ranije je izjavio da je osumnjičeni zastupao izrazito radikalne stavove.

U javnosti se spominjala i moguća povezanost s krajnje desnim ideologijama, no istražitelji zasad nisu potvrdili da je upravo takva ideologija bila motiv napada.

U kući pronađena tijela roditelja i sestre

Pucnjava se dogodila u subotu, 7. studenoga, nešto nakon 15 sati, kada je napadač automobilom ušao na glavni trg u Krakovu i otvorio vatru na prolaznike.

U napadu je ubijeno šest osoba, dok ih je još 15 ranjeno, među njima i dvojica policajaca koji su sudjelovali u zaustavljanju napadača.

Nakon pucnjave policija je pretražila njegov dom u Ostrowiecu Świętokrzyskom, gdje je pronašla još tri tijela.

Prema najnovijim informacijama, utvrđeno je da je riječ o roditeljima i sestri osumnjičenog 24-godišnjaka.

Okolnosti njihove smrti također se istražuju, a policija nastoji utvrditi povezanost tih događaja s pucnjavom u Krakovu.

Ukupno se tako s ovim slučajem povezuje devet smrtnih slučajeva.

Poljska u nacionalnoj žalosti

Zbog tragedije koja je potresla zemlju Poljska je proglasila dvodnevnu nacionalnu žalost.

U samom Krakovu žalost će trajati dulje, sve do srijede.

Dok se zemlja oprašta od žrtava, istražitelji pokušavaju rasvijetliti sve okolnosti napada, uključujući mogući ideološki motiv, smrti članova obitelji osumnjičenika i njegovu pripremu za pucnjavu.

Ključne informacije očekuju se i nakon što zdravstveno stanje 24-godišnjaka dopusti njegovo prvo službeno ispitivanje.