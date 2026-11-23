Prava drama odvijala se u nedjelju navečer na otoku Pagu, gdje je u jednoj kući oštrim predmetom teško ozlijeđen 24-godišnji državljanin Indije. Policija je uhitila više muškaraca koji se dovode u vezu s događajem, a kriminalističko istraživanje još traje.

Kako je izvijestila zadarska policija, dojava o incidentu zaprimljena je u nedjelju, 22. studenoga, nakon što je oko 19.30 sati u kući u Pagu muškarac oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka.

Mladić zadobio teške ozljede

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja i uhitili muškarce koji se dovode u vezu s incidentom.

Policija istražuje okolnosti krvavog obračuna

Nad uhićenim muškarcima provodi se kriminalističko istraživanje, dok policija na mjestu događaja obavlja očevid kako bi utvrdila sve okolnosti ovog slučaja.

O svemu je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Podsjetimo, Dalmacija Danas već je izvijestila o krvavom obračunu na Pagu, u kojem je, prema ranijim informacijama, Nepalac nožem izbo cimera u prsa.

Policija zasad nije službeno objavila motiv sukoba ni sve okolnosti koje su dovele do ozljeđivanja 24-godišnjaka.