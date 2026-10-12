Novi detalji drame u Trogiru: Te večeri čekao je suprugu, a onda je došlo do krvavog napada

Splitska i trogirska policija odradile su vrhunski kriminalistički posao otkrivši, samo dan i pol nakon brutalnog događaja, tada i žrtvi potpuno nepoznatu osobu koja je na mostu u Trogiru u petak, 9. listopada, oko 1.30 u noći, nožem pokušala ubiti 47-godišnjaka iz Trogira.

Kako doznajemo, radi se o 62-godišnjem državljaninu Njemačke, umirovljenom vodoinstalateru s činom narednika, zvanom Princ iz Düsseldorfa, koji uopće nije poznavao žrtvu, već je iz čista mira i bez ikakvog razloga mlađeg muškarca, nakon kraćeg razgovora kad su se susreli u hodu na Čiovskom mostu, ubo u trbuh i nekoliko puta izrezao nožem po licu i vratu, javlja Slobodna Dalmacija.

On, s obzirom da je napadnuti muškarac te večeri konzumirao alkohol, nije bio ni svjestan što se dogodilo, a srećom su mu u pomoć priskočila dva prolaznika koja su vidjela da ima krvavo lice. Kad su se približili da ga pitaju što je bilo, vidjeli su da krvari i iz trbuha. Rukama su pokušavali spriječiti krvarenje, a u međuvremenu je na poziv stigla i ekipa Hitne pomoći, koja je žrtvu prevezla na daljnje liječenje u splitski KBC.

– Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim muškarcem, državljaninom SR Njemačke, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je na štetu 47-godišnjaka počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u svezi čl. 34. KZ RH na način da ga je 9. listopada 2026. godine, oko 1.30, na području Trogira teško ozlijedio oštrim predmetom. Uz kaznenu prijavu 62-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku. Nakon ispitivanja kod zamjenika županijskog državnog odvjetnika odveden je sucu istrage, koji mu je odredio istražni zatvor – službeno je izvijestila policija u ponedjeljak.

Budući da se u Trogiru, u kojem se, kao i u svakom manjem mjestu, "sve zna", nije znalo apsolutno ništa o napadaču, policija je objavila i njegove fotografije te snimku s nadzornih kamera uz upozorenje građanima da mu se, ako ga vide, ne približavaju.

Nije nam poznato je li i taj poziv građanima urodio plodom, ali činjenica je da su policijski kriminalisti izuzeli snimke nadzornih kamera na kojima su pratili kretanje kamper-vozila Fiat njemačkih registarskih oznaka koje im je bilo sumnjivo te je 62-godišnji vozač, naposljetku, uhićen u Privlaci na području Zadra. U pretrazi kamper-vozila pronađen je nož za koji policija sumnja da je bio sredstvo izvršenja, a pronađena je i odjeća koju je počinitelj tada nosio.

Nakon što je ispitan, na prijedlog dežurnog zamjenika ŽDO-a, sudac istrage splitskoga Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Nijemac je, doznajemo, dosta često proteklih godina bio gost raznih gradova na dalmatinskoj obali.

Naravno, postavlja se logično pitanje zašto je umirovljeni Nijemac nožem tako brutalno napao nepoznatog čovjeka. Odgovor bi se mogao kriti u činjenici da je u invalidskoj mirovini, i to zbog psihičkih problema. On je navodno policiji ispričao da je te večeri bio u Zračnoj luci "Sveti Jeronim", gdje je čekao suprugu, koja je trebala doletjeti jednim od zrakoplova iz Njemačke. No nije se pojavila i to ga je izgleda jako uzrujalo. Toliko da je napao njemu nepoznatog prolaznika, i to nakon što je gradom šetao naoružan nožem.

Tijekom predstojeće istrage svakako će se morati obaviti psihijatrijsko vještačenje, koje bi trebalo pokazati je li u trenutku kad je napao žrtvu 62-godišnji Princ bio ubrojiv, neubrojiv ili smanjeno ubrojiv te koliko je njegova bolest trajna ili privremena.

Naravno, da bi se znalo hoće li mu se suditi u "normalnom postupku" (ako ga proglase ubrojivim ili smanjeno ubrojivim) ili po čl. 551. ZKP-a, po kojem se sudi osobama koje su kazneno djelo počinile u stanju neubrojivosti, glavnu riječ imat će vještaci psihijatri. A za to trebaju utvrditi je li imao psihički poremećaj u vrijeme počinjenja djela i je li, i u kojoj mjeri, taj poremećaj u tom trenutku utjecao na njegovu sposobnost da razumije značenje svojeg postupanja i upravlja svojim postupcima, piše Slobodna Dalmacija.