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NOVI DETALJI DRAME NA AUTOCESTI Iz šake medicinskog djelatnika izvađeno deformirano streljivo, policija traga za počiniteljem

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašao počinitelj

Policija je objavila nove detalje incidenta na autocesti A3 kod Lužana, gdje je u četvrtak streljivo prošlo kroz bočno staklo vozila Hitne medicinske pomoći i ozlijedilo 35-godišnjeg medicinskog djelatnika.

Iz njegove je šake u bolnici izvađeno deformirano streljivo nepoznatog kalibra, a policija i dalje traga za počiniteljem, piše Dnevnik.

Prema rezultatima policijskog očevida, incident se dogodio oko 16 sati tijekom vožnje autocestom u blizini Lužana. Vozilom Hitne medicinske pomoći upravljao je 52-godišnjak, a streljivo je prošlo kroz bočno staklo i pogodilo 35-godišnjeg suvozača.

Vozač je uspio sigurno zaustaviti vozilo i pružiti prvu pomoć ozlijeđenom muškarcu. Medicinski djelatnik potom je prevezen u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje mu je iz šake izvađeno deformirano streljivo.

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje obavili su očevid, pregledali mjesto događaja i razgovarali s nekoliko osoba.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašao počinitelj, utvrdio točan kalibar streljiva te razjasnile sve okolnosti incidenta, priopćila je policija.

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