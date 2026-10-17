NOVI DETALJI DRAME NA AUTOCESTI Iz šake medicinskog djelatnika izvađeno deformirano streljivo, policija traga za počiniteljem

Policija je objavila nove detalje incidenta na autocesti A3 kod Lužana, gdje je u četvrtak streljivo prošlo kroz bočno staklo vozila Hitne medicinske pomoći i ozlijedilo 35-godišnjeg medicinskog djelatnika.

Iz njegove je šake u bolnici izvađeno deformirano streljivo nepoznatog kalibra, a policija i dalje traga za počiniteljem, piše Dnevnik.

Prema rezultatima policijskog očevida, incident se dogodio oko 16 sati tijekom vožnje autocestom u blizini Lužana. Vozilom Hitne medicinske pomoći upravljao je 52-godišnjak, a streljivo je prošlo kroz bočno staklo i pogodilo 35-godišnjeg suvozača.

Vozač je uspio sigurno zaustaviti vozilo i pružiti prvu pomoć ozlijeđenom muškarcu. Medicinski djelatnik potom je prevezen u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje mu je iz šake izvađeno deformirano streljivo.

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje obavili su očevid, pregledali mjesto događaja i razgovarali s nekoliko osoba.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašao počinitelj, utvrdio točan kalibar streljiva te razjasnile sve okolnosti incidenta, priopćila je policija.