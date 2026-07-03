Novi detalji brutalne tučnjave ispred noćnog kluba u Splitu: Maloljetnik pretukao mladića do nesvijesti pa napao policajca

Splitska policija oglasila se o brutalnom incidentu koji se u ranim jutarnjim satima dogodio ispred poznatog noćnog klubana području Kopilice, a čija se snimka posljednjih sati proširila društvenim mrežama.

Kako je priopćila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, dojavu o narušavanju javnog reda i mira u blizini ugostiteljskog objekta zaprimili su jučer u 1:26 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene dvije policijske ophodnje.

Prva ophodnja, čiji su policijski službenici bili u civilnoj odjeći, zatekla je 17-godišnjaka kako fizički napada 18-godišnjaka koji je, uslijed zadobivenih udaraca, izgubio svijest.

Policajci su se legitimirali i prekinuli napad, no maloljetnik je pokušao pobjeći. Policijski službenici sustigli su ga i pokušali zaustaviti, pri čemu je, kako navodi policija, više puta udario jednog policajca u glavu.

U međuvremenu je na mjesto događaja stigla i druga ophodnja u službenim odorama, nakon čega su policajci uporabom sredstava prisile svladali i uhitili 17-godišnjaka.

U incidentu su tjelesne ozljede zadobili napadnuti 18-godišnjak i policijski službenik, kojima je pružena liječnička pomoć.

Nad maloljetnikom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela nasilničkog ponašanja i prisile prema policijskom službeniku.

Budući da se na snimci koja kruži internetom vidi i policijsko postupanje koje je izazvalo brojne reakcije javnosti, iz PU splitsko-dalmatinske navode da će, u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom, analizirati dostupnu snimku te provesti kriminalističko istraživanje, kao i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika.