Novi Crobarometar donio promjene: HDZ prvi, Milanović na 60 posto, evo kako stoje ostali

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, donosi najnovije podatke o rejtingu stranaka, političara i ministara. Rezultate rujanskog istraživanja, koje provodi agencija Ipsos, prezentirala je reporterka Dnevnika Nove TV.

U rujnu se zahuktala tema ilegalnog otpada u Lici i u drugim dijelovima zemlje, a održan je i veliki prosvjed. U fokusu je i rast cijena goriva, energenata i općenito troškova života. Crobarometar u večerašnjem istraživanju donosi i neke promjene.

Rejting stranaka

Ovaj mjesec HDZ je i dalje vodeća stranka. Imaju podršku od 26,4%. SDP je drugi, njihova je podrška na 17,9% ispitanika. Slijedi Možemo! Sada su na 13,3%. Na četvrtom mjestu je MOST sa 9,2%. Na petom mjestu je Domovinski pokret s podrškom od 2,8%, a slijedi Drito koji na 2,1%. Sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške.

Rejting političara

Od rujna Crobarometar donosi izmijenjenu listu političara kojima se mjeri rejting. Najpopularniji je predsjednik Zoran Milanović, i to za 60% ispitanika. Slijedi ga Nikola Grmoja s 43%. Na trećem mjestu je Tomislav Tomašević s 41%, potom Sandra Benčić s 36%. Na petom mjestu je premijer Andrej Plenković s 33%, slijedi ga šef sabora Gordan Jandroković s podrškom od 32%, Siniša Hajdaš Dončić na niskih je 26% , a zatim slijedi Ivan Penava s 22% pozitivnog dojma.

Što se tiče negativnog dojma, na prvom je mjestu Andrej Plenković sa 63%. Slijedi Ivan Penava sa 62%, a na trećem je mjestu Gordan Jandroković s 54%. Siniša Hajdaš Dončić negativan dojam ostavlja na 50% ispitanika, Tomislav Tomašević na 48%, a Sandra Benčić na 46%. Slijedi Nikola Grmoja s 36% te Zoran Milanović s 35%.

Rejting ministara

Od rujna Crobarometar donosi i rejting ministara. Najbolje ocijenjeni su Tomo Medved s ocjenom 2,95, slijedi Ivan Anušić s 2,92, na trećem mjestu je Oleg Butković s ocjenom 2,72. Četvrto mjesto dijele Davor Božinović i Tonči Glavina s ocjenom 2,64. Branko Bačić ima prosjek 2,58.

Najlošije ocijenjeni su Marija Vučković s prosjekom 2,13, Gordan Grlić Radman s prosjekom 2,15. Slijede Tomislav Ćorić s 2,31, zatim Irena Hrstić 2,32 te je na petom mjestu Alen Ružić s prosjekom 2,34.

Simpatizeri SDP-a najviše preferiraju Butkovića, simpatizeri Možemo najviše preferiraju ministra Božinovića, a simpatizeri Mosta ministra Medveda i ministra Anušića.