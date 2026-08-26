Novi Crobarometar donio loše vijesti za Vladu: Pogledajte što građani misle o stanju u Hrvatskoj

Dnevnik Nove TV i u kolovozu donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar. Dio istraživanja otkrilo je kojom školskom ocjenom građani ocjenjuju rad institucija, odobravaju li rad Vlade i Predsjednika, te što građani smatraju najvećim problemom u državi.

Oko 22% građana smatra da se zemlja kreće u dobrom smjeru, dok 62% misli kako ide u pogrešnom smjeru. Njih 16% ne zna. U odnosu na prethodni mjesec nešto je niža percepcija da stvari idu u dobrom smjeru.

Ovaj mjesec oko 30 % građana podržava rad Vlade i premijera Plenkovića, dok oko 59% građana ne odobrava rad Vlade. Njih 11% ne zna.

Kod predsjednika Zorana Milanovića se može uočiti rast podrške. Njegov rad odobrava 50%, ne odobrava 40% ispitanika, a 10% ne zna.

Školskom ocjenom Vlada je dobila dvojku, točnije prosjek im je 2,46. Predsjednik je najbolje ocijenjen, dobio je čvrstu trojku, 3,01. Sabor je dobio najnižu ocjenu, dvojku s prosjekom 2,18.

Percepcija problema u Hrvatskoj

Kao i prethodnih mjeseci, građani među najvećim problemima Hrvatske izdvajaju korupciju, i to njih 59%, kao najveći problem inflaciju i rast cijena izdvaja njih 58%, 49% njih ističe niske plaće i životni standard, a 49% kao najveći problem vidi male mirovine. Ekonomske teme i dalje dominiraju percepcijom najvažnijih društvenih izazova.