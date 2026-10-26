Novi čovjek na čelu Srbije poslao jasnu poruku Hrvatskoj: "Nećemo imati nikakav drugi odnos osim dobrosusjedskog"

Nakon političkog preokreta u Srbiji i izbornog poraza Aleksandra Vučića, nositelj studentske liste "Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović najavio je promjenu načina vođenja države, ali i drukčiji pristup odnosima sa susjednim zemljama. Posebnu poruku uputio je Hrvatskoj, istaknuvši da želi izgradnju dobrosusjedskih odnosa.

U razgovoru za HRT, Ilija Srdanović, nositelj studentske liste koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, govorio je o budućnosti zemlje, primopredaji vlasti i odnosima s Hrvatskom.

"Hrvatska neće imati nikakav drugi status osim dobrosusjedskog"

Jedno od važnijih pitanja odnosilo se na buduće odnose Srbije i Hrvatske, posebno s obzirom na to da je studentska lista tijekom predizborne kampanje uglavnom izbjegavala ideološke teme i osjetljiva vanjskopolitička pitanja. Srdanović je poručio kako Srbija više neće biti država u kojoj o svim važnim pitanjima odlučuje jedan čovjek. Umjesto toga, najavio je da će vanjsku politiku oblikovati Vlada Srbije, vodeći računa o interesima vlastitih građana, ali i država u neposrednom susjedstvu. Pritom je izričito naglasio da Hrvatsku vidi kao državu s kojom Srbija treba razvijati dobrosusjedske odnose. Njegove izjave predstavljaju najavu drukčijeg političkog pristupa nakon godina napetosti koje su obilježavale odnose Zagreba i Beograda.

Oštro o Vučiću: "Napravio je crni period srpske povijesti"

Govoreći o bivšem predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je nakon izbora priznao poraz, Srdanović nije skrivao kritike. Vučićevu vladavinu opisao je kao mračno razdoblje srpske povijesti, poručivši kako se nova politička snaga želi okrenuti izgradnji bolje budućnosti. Istodobno je izrazio očekivanje da će prijenos vlasti proteći u skladu s Ustavom i zakonima Srbije. Naglasio je kako će trajanje tog procesa ovisiti i o postupanju dosadašnje vlade u tehničkom mandatu. Pred Srbijom su, podsjetio je, i predsjednički izbori, koji predstavljaju sljedeći važan korak u političkoj tranziciji.

Jedno od otvorenih pitanja nakon promjene vlasti jest i budući vanjskopolitički smjer Srbije, osobito kada je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom. Studentska lista okuplja pojedince različitih političkih uvjerenja, pa zasad nije potpuno jasno kakvu će zajedničku politiku zastupati prema tim pitanjima. Srdanović smatra da je prije donošenja velikih vanjskopolitičkih odluka potrebno obnoviti demokratske institucije, uspostaviti vladavinu prava i omogućiti otvorenu društvenu raspravu.

Prema njegovim riječima, upravo su unutarnjopolitički problemi bili ključni razlog promjene vlasti u Srbiji. Najavio je da će nova vlast nastojati donositi odluke na demokratskim načelima, koje smatra temeljnim vrijednostima europskih država. Iako njegove izjave upućuju na mogućnost poboljšanja hrvatsko-srpskih odnosa, tek će konkretni potezi buduće srpske vlade pokazati koliko će se najavljeni zaokret doista odraziti na odnose dviju država.