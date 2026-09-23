Nove teške optužbe oko odlagališta Totovec: Vodu navodno ispuštali u okoliš i razrjeđivali prije analiza

Ozbiljne nove tvrdnje pojavile su se u slučaju nepravilnosti na odlagalištu Totovec kod Čakovca. Anonimni izvor HRT-a tvrdi da se procijedna voda s odlagališta ispuštala na okolne zelene površine te da se prije pojedinih laboratorijskih analiza navodno razrjeđivala pitkom vodom.

ČAKOM odgovara da je vodopravna inspekcija 17. rujna pregledala sustav procjednih voda i da u zapisniku nije utvrđeno nekontrolirano ispuštanje u okoliš. Tvrdnje anonimnog izvora zasad nisu potvrđene nalazima nadležnih tijela.

Slučaj se istražuje nakon što je ranije utvrđeno da je na odlagalištu mimo pravila prihvaćeno 21,78 tona otpada bez propisanog vaganja i izdavanja računa. Voditelj odlagališta dobio je otkaz, policija provodi kriminalističko istraživanje, a Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu izvide.

Izvor HRT-a: Procjednu vodu miješali su s pitkom

HRT je danas objavio tvrdnje osobe koja želi ostati anonimna, a koja je redakciji dostavila informacije i fotografije povezane sa slučajem.

Anonimni izvor tvrdi da je na Totovcu završavao i otpad koji se ondje nije smio odlagati te navodi sumnje da je dio otpada mogao imati opasna svojstva. Takve tvrdnje zasad nisu potvrđene nalazima nadležnih institucija.

"Prema informacijama mojih izvora, procjedna voda ispuštala se na okolne zelene površine. Također, procjedna voda prije pojedinih laboratorijskih analiza miješala se s pitkom vodom, nakon čega su tako pripremljeni uzorci predavani na analizu", rekao je anonimni izvor za HRT.

Inspekcija pri nadzoru nije utvrdila nekontrolirano ispuštanje

ČAKOM navodi da je vodopravna inspekcija 17. rujna obavila nadzor odlagališta, uključujući sustav prikupljanja i odvodnje procjednih voda, bazen, recirkulaciju i sustav oborinskih voda.

"U zapisniku provedenog nadzora nije konstatirano nekontrolirano ispuštanje procjednih voda u okoliš. Na odlagalištu Totovec procjedne vode prikupljaju se u za to predviđenom bazenu i recirkuliraju na plohe odlagališta", odgovorila je direktorica ČAKOM-a Lidija Miše-Jalšovec HRT-u.

Dodala je da su nadležnim institucijama dostavljene i tvrdnje iz prijava koje upućuju na moguće postupanje drukčije od onoga što proizlazi iz službene dokumentacije i evidencija kako bi se i one neovisno provjerile.

Državni inspektorat HRT-u do objave priloga nije potvrdio ni demantirao tvrdnje o mogućim nepravilnostima.

Gotovo 22 tone otpada prihvaćene mimo pravila

Slučaj je počeo izlaziti u javnost krajem kolovoza. ČAKOM je tada potvrdio da je 27. lipnja na odlagalištu prihvaćeno 21,78 tona miješanog komunalnog otpada protivno odluci Uprave i internim procedurama tvrtke.

Zbog ograničenog kapaciteta Totovca ČAKOM je još u rujnu prošle godine odlučio da od 1. listopada 2025. više neće prihvaćati otpad drugih prijevoznika, osim davatelja javne usluge s područja Međimurske županije. Cilj je bio sačuvati preostali kapacitet odlagališta za javnu uslugu.

Prema dosad objavljenim informacijama, sporni otpad prihvaćen je bez propisanog vaganja i izdavanja računa. ČAKOM je dokumentaciju predao policiji i državnom odvjetništvu, a voditelj odlagališta naknadno je dobio otkaz.

ODO Čakovec provodi izvide

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu potvrdilo je HRT-u da po zaprimljenim kaznenim prijavama provodi izvide radi donošenja državnoodvjetničkih odluka.

Iz ODO-a navode da su izvidi prema Zakonu o kaznenom postupku tajni te da će nakon donošenja odgovarajućih odluka javnost obavijestiti službenim priopćenjem.

Policija je još početkom rujna potvrdila da je zaprimila prijavu te da po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provodi kriminalističko istraživanje.