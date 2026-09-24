"Nove Starine žele prepoloviti cestom, branimo svako stablo": Glazbenik digao glas zbog novog GUP-a Solina

Glazbenik i handpanist Ivan Judaš javno se uključio u raspravu o budućnosti Novih Starina, poznate zelene i kulturne oaze na zapadnom području Solina, nedaleko od granice s Kaštel Sućurcem.

Povod je novi prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Solina, koji je početkom rujna upućen u javnu raspravu. Ona traje od 2. rujna do zaključno 1. listopada, a građani do tada mogu Gradu dostavljati prijedloge i primjedbe.

Judaš tvrdi da bi predložena planska rješenja mogla ozbiljno promijeniti prostor Novih Starina te upozorava na mogućnost gradnje i prometnice koja bi, prema njegovim navodima, presjekla prostor koji njegovi korisnici već više od dva desetljeća uređuju.

„Solin zaslužuje bolje“

„Dragi prijatelji, ljubitelji prirode i svi koji vjeruju da Solin zaslužuje bolje — trebamo vas“, započeo je Judaš svoju objavu.

Navodi kako je riječ o prostoru koji je nastao na području nekadašnjeg deponija te se tijekom godina razvio u mjesto okupljanja građana, umjetnika, djece i volontera.

Prema njegovim riječima, prijedlog plana ugrozio bi ne samo same Nove Starine nego i širi zeleni prostor prema Kozjaku.

„Ne pristajemo na betonizaciju. Ne pristajemo na uništavanje. Branimo svako stablo“, poručio je Judaš.

Tvrdnja da bi konkretna prometnica prepolovila Nove Starine zasad dolazi od Judaša i inicijative koja se protivi zahvatima. U tekstualnom obrazloženju prijedloga GUP-a Nove Starine nisu izrijekom navedene pod tim nazivom, pa se točan odnos pojedinih zahvata prema prostoru mora iščitavati iz kartografskih prikaza plana.

Što zapravo piše u novom GUP-u?

Službeni dokument Grada Solina kao osnovne teme aktualnih izmjena navodi školstvo, parkiranje i priuštivo stanovanje. Plan predviđa i mogućnost korekcija postojećih te planiranja novih prometnih koridora.

U obrazloženju se navodi kako je na sjevernom dijelu obuhvata definirana nova lokacija za priuštivo stanovanje, dok je za projekt na području Mrtvenice predviđena prenamjena prostora uz izmještanje prometnog koridora. Sam tekst dokumenta ne povezuje izrijekom tu novu sjevernu lokaciju s Novim Starinama.

Istodobno, Grad u ciljevima izmjena navodi da se kod transformacije planskih rješenja treba voditi računa o zaštiti okoliša i održivom prostornom razvoju te da se promjene ne smiju provoditi na štetu javnog interesa.

U dokumentaciji se također navodi da je u ranijem postupku ocijenjeno kako za ove izmjene nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da je zaprimljeno mišljenje prema kojem su izmjene prihvatljive za ekološku mrežu bez potrebe za glavnom ocjenom.

Nove Starine već su jednom digle velik broj ljudi na noge

Ovo nije prvi put da se oko budućnosti Novih Starina organizira javno okupljanje. Dalmacija Danas u lipnju je izvijestila o velikom skupu potpore na kojem su najavljeni Darko Rundek, Saša Antić, Ivan Judaš i drugi glazbenici i umjetnici. Organizatori taj prostor opisuju kao „rezervat prirode i kulture“ te mjesto radionica, koncerata, programa za djecu i boravka u prirodi.

Nove Starine nastale su na zapuštenom prostoru nekadašnjeg odlagališta, a projekt godinama vodi kipar Ivan Tokić uz pomoć domaćih i stranih volontera. Drugi izvori također navode da se prostor koristi za radionice, terensku nastavu, umjetničke sadržaje i projekte održivosti.

Zanimljivo je da je u obrazloženju prethodnih izmjena GUP-a iz 2025. područje Bunja, odnosno „tzv. Nove starine“, bilo izrijekom navedeno u kontekstu zone javne i društvene namjene lokalnog karaktera.

Tko je Ivan Judaš?

Judaš je glazbenik poznat prije svega po handpanu, instrumentu koji svira već devet godina. Samouk je, a među prvima u Hrvatskoj počeo je i podučavati druge sviranju tog instrumenta. Prije handpana svirao je klavijature, udaraljke, gitaru i usnu harmoniku, a školovao se i za kontrabas.

Krajem 2023. preselio se iz Zagreba u Međimurje, gdje je pokrenuo i Handpan festival, no s Novim Starinama povezan je već kroz glazbene, umjetničke i ekološke programe.

Najavljuje novi skup potpore

Judaš sada poziva udruge, inicijative i građane da se ponovno okupe u Novim Starinama kako bi razgovarali o prijedlogu GUP-a i daljnjim potezima.

U njegovoj objavi stoji da će skup trajati od 26. do 28. rujna, uz cjelodnevna okupljanja, razgovore i zajedničko planiranje.

Njihov zahtjev, kaže, jest da se spriječi daljnja gradnja na zelenoj padini Kozjaka.

Javna rasprava o prijedlogu GUP-a u međuvremenu i dalje traje. Zbog velikog interesa javno izlaganje održano 21. rujna čak je premješteno iz gradske vijećnice u veći prostor Javne ustanove u kulturi Zvonimir.

Građani svoje pisane primjedbe Gradu Solinu mogu dostaviti do 1. listopada 2026. godine.