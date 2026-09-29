Nove spoznaje ubrzat će liječenje i dijagnozu: 'Neki uzroci srčanog udara češći su kod žena'

Na Kongresu Europskog kardiološkog društva (ESC) 2026. predstavljena je Peta univerzalna definicija infarkta miokarda, do koje su zajednički došli Svjetska federacija za srce (WHF), Europsko kardiološko društvo (ESC), Američki kardiološki koledž (ACC) i Američko udruženje za srce (AHA).

Prema World Heart Federation, nova definicija donosi promijenjenu kliničku klasifikaciju koja bi trebala bolje prikazati različite načine na koje nastaje srčani udar te omogućiti preciznije postavljanje dijagnoze i odabir liječenja.

Tri kategorije srčanih udara

Dosad su se srčani udari razvrstavali u pet tipova označenih brojevima. Nova definicija taj sustav zamjenjuje s tri kliničke kategorije koje se temelje na okolnostima u kojima je došlo do srčanog udara i njegovu osnovnom uzroku. Takav jednostavniji pristup, usmjeren prvenstveno na kliničku sliku, trebao bi liječnicima olakšati prepoznavanje vrste srčanog udara i donošenje odluka o odgovarajućem liječenju, navodi se u Global Heart Journal.

Promjene su posebno važne za žene. Neki uzroci srčanog udara češći su upravo među ženama, a među njima su spontana disekcija koronarne arterije (SCAD), spazam koronarnih arterija i koronarna embolija. Prema novoj definiciji, oni se sada prepoznaju kao oblici primarnog infarkta miokarda sa srčanim udarima koji nastaju zbog puknuća aterosklerotskog plaka i stvaranja krvnog ugruška.

Nova definicija dodatno potvrđuje važnost primjene spolno specifičnih graničnih vrijednosti srčanog troponina, proteina koji se mjeri krvnim testom i jedan je od ključnih pokazatelja oštećenja srčanog mišića. Korištenje vrijednosti koje uzimaju u obzir biološke razlike između žena i muškaraca može pomoći u tome da se srčani udari kod žena pravodobnije prepoznaju, piše Net.hr.

Prepoznavanje uzroka srčanih udara kod žena

"Žena koja doživi srčani udar vjerojatnije će imati uzrok koji nije povezan s nakupljanjem kolesterola i stvaranjem plaka, osobito ako je mlađa ili ako se srčani udar dogodi tijekom trudnoće ili nakon nje", rekla je izvanredna profesorica Sarah Zaman, predsjednica Radne skupine Svjetske federacije za srce za Univerzalnu definiciju infarkta miokarda (UDMI) i suautorica zajedničke izjave.

"Ova nova definicija pomoći će nam prepoznati neke od uzroka koji su češći kod žena i na taj način poboljšati dijagnostiku i liječenje tih stanja", dodala je Zaman.

Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrti među ženama u svijetu, no zdravlje ženskog srca povijesno je bilo nedovoljno prepoznato i zanemareno. Posljedica toga bile su propuštene ili zakašnjele dijagnoze, kao i nedostatno liječenje srčanih bolesti kod žena.

Nova definicija infarkta miokarda predstavlja važan korak prema smanjivanju tih razlika. Cilj je omogućiti da žene dobiju pravodobnu i preciznu dijagnozu te odgovarajuće liječenje, uzimajući u obzir i specifične načine na koje se srčani udar može razviti kod žena.