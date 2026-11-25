U Splitu se neke ljubavi ne biraju. U njih se „urasta“ i njih se prenosi. Najprije držeći oca, mater, dida ili brata za ruku na putu prema Poljudu, a godinama poslije kao dio složne ekipe.

Hajduk nije samo nogomet, on je dio identiteta, osjećaj pripadnosti, ljubav koja se prenosi s generacije na generaciju.

Kao svaka ljubav i ova je satkana od uspona i padova. Jer čak i kada rezultat izostane, ostaje ono važnije: biti dio ekipe, biti potpora i vjerovati.

Već deset godina uz Hajduk je i Karlovačko, partner koji razumije da prava ljubav ne živi samo na riječima, već i na djelima.

Zato desetljeće sponzorstva Karlovačko i Hajduk obilježavaju gestom koja ostaje ondje gdje podrška dobiva svoj glas: na tribinama. Točnije, na stolicama koje su svakodnevno izložene neumornom splitskom suncu, buri i soli te s vremenom gube svoju boju i sjaj.

Gubitak boje najprimjetniji je upravo na stolicama koje tvore Hajdukov grb, znak u kojem navijači prepoznaju i svoj grad, i svoju obitelj, i dio vlastitog života.

Uz inovativan pristup izradi nogometnih stolica razvijen u suradnji s partnerima, Karlovačko je zamijenilo upravo 911 stolica koje tvore voljeni grb.

Naime, u izradi novih stolica korišten je pivski trop koji nastaje prilikom proizvodnje Karlovačkog piva. Pivski trop igra važnu ulogu jer sadrži značajan udio lignina, prirodnog sastojka koji izuzetno učinkovito štiti od UV zračenja*. Lignin djeluje kao prirodni štit od sunca za biljke, a zbog tog se svojstva sve više koristi u modernoj industriji. „Pojačane“ i ligninom, crvena, bijela i plava boja dulje će sačuvati svoju snagu i prenositi poruku o ljubavi koja ne blijedi.

Zahvaljujući Karlovačkom pivu, na obnovljenim će stolicama brojne ekipe opet čekati prvi zvižduk, strepiti i slaviti. Neki će na njima prvi put osjetiti što znači biti dio Poljuda, a drugi prepoznati osjećaj koji ih prati cijeli život. I tako će se priča nastaviti. Jer godine mijenjaju mnogo toga. Pripadanje Hajduku ostaje.