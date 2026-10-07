Nove loše vijesti za Vatrene: Hrvatska pala na FIFA-inoj ljestvici, evo tko ju je preskočio

Hrvatska nogometna reprezentacija nazadovala je na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici. Vatreni sada zauzimaju 14. mjesto, što je pad za jednu poziciju u odnosu na prethodni poredak.

Na novi plasman utjecali su rezultati ostvareni u posljednjem ciklusu Lige nacija. Hrvatska je u četiri utakmice upisala samo jednu pobjedu uz tri poraza, zbog čega je izgubila 3,72 boda u FIFA-inu koeficijentu.

Hrvatska je nakon Svjetskog prvenstva držala 13. poziciju, no sada ju je prestigla Švicarska, koja je bila znatno uspješnija u svojim posljednjim nastupima.

Švicarska preskočila Hrvatsku i Njemačku

Švicarci su u Drugom razredu Lige nacija nanizali četiri pobjede. Dvaput su svladali Sjevernu Makedoniju, a slavili su i protiv Škotske te Slovenije.

Takav učinak donio im je dodatnih 2,93 boda, što je bilo dovoljno za napredak na 12. mjesto. Švicarska je tako na ljestvici prestigla i Hrvatsku i Njemačku.

Promjena, međutim, nije bilo na samom vrhu. Španjolska je zadržala prvo mjesto, a iza nje i dalje slijede Argentina, Francuska i Engleska.

Među reprezentacijama koje su najviše napredovale ističe se Portugal. Portugalci su sa sedme pozicije napravili skok među pet najbolje rangiranih reprezentacija svijeta.

Osim Hrvatske, za jedno mjesto nazadovali su Brazil i Maroko, kao i Njemačka, koju je također preskočila raspoložena Švicarska.